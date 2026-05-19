Подготовка ударов по РФ с территории Латвии: Украина опровергла

Украина и Латвия опровергли информацию, которую распространяют россияне, относительно якобы подготовки ударов с латвийской территории. Киев не намерен этого делать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и представителя МИД Украины Георгия Тихого.

Опровержение российских фейков

Ринкевичс отметил, что Россия врет, утверждая, что Латвия позволяет любой стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для ударов по РФ или любой другой стране.

"В последних ложных заявлениях Москвы, в которых Украину обвиняют в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально опровергаем их", — заявил Тихий.

По его словам, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России.

"Российская ложь является лишь продолжением более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и во всем Балтийском регионе. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят их насквозь", — добавил представитель МИД.

Накануне в России заявили, что Украина якобы готовит удары по российским регионам с территории Латвии.

