Рютте назвал абсурдными заявления РФ о дронах Украины в Балтии

Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские заявления об использовании украинскими дронами воздушного пространства стран Балтии абсурдны. Он опроверг обвинения Кремля, что Киев теперь использует балтийские государства для атак против России.

Об этом Марк Рютте сказал журналистам, передает Новини.LIVE.

Россия распространяет фейки об украинских дронах

Рютте напомнил, что вчера над Эстонией румынские F-16 сбили беспилотник.

"Это был украинский дрон, но его бы там не было, если бы не агрессия России. Главное — это то, что зенитная оборона НАТО снова была эффективной. И мы продолжим совершенствовать нашу способность противодействовать любой угрозе нашей территории или нашему народу", — отметил он.

По его словам, если дроны прилетают с территории Украины, то они там не потому, что Киев хотел отправить БпЛА в Латвию, Литву или Эстонию, а из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России.

Кроме того, журналисты спросили у Рютте относительно российского заявления о том, что Латвия якобы планирует позволить Украине использовать территории для атак на Россию.

"Это российское заявление является абсолютно абсурдным", — подчеркнул генсек НАТО.

Как писали Новини.LIVE, министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что впервые был сбит украинский беспилотник. Украинская сторона уже выразила извинения в связи с инцидентом.

А представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Россия сознательно использует средства РЭБ, чтобы перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство балтийских стран.