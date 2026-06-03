Україну треба підтримати: Зеленський підсумував зустріч з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Києві 3 червня 2026 року. Фото: ОПУ

У середу, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте та послами країн Альянсу. Сторони обговорили посилення підтримки України та ключові оборонні потреби. Окрему увагу приділили розвитку систем протиракетного захисту в Європі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського.

Зеленський підсумував зустріч з Рютте та послами країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Києві Ради Україна – НАТО за участі генерального секретаря Альянсу Марка Рютте та послів усіх держав-членів. За його словами, представники країн НАТО прибули до України попри спроби Росії тиснути на партнерів і залякати дипломатичні місії. Глава держави наголосив, що зустріч у Києві стала важливим політичним сигналом підтримки України.

Окремо Зеленський підкреслив, що головний меседж переговорів — необхідність посилення підтримки України, зокрема в питаннях протиракетної оборони. Він зазначив, що партнери вже ухвалили рішення про нові внески у програму PURL, які мають надійти в червні.

Під час розширеної підводки до ключової заяви президент наголосив на важливості швидких рішень та розвитку європейських оборонних спроможностей:

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"Є рішення партнерів про нові внески у програму PURL — будуть вони у червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою — треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали", — повідомив Зеленський.

Зокрема, він подякував Франції, Норвегії, Німеччині, Данії, Швеції, Італії та іншим партнерам за підтримку України. Він наголосив, що Європа стане сильнішою після реалізації цих рішень, однак підкреслив важливість оперативності.

Також президент повідомив, що на саміті НАТО в Анкарі Україна буде представлена, а одним із можливих результатів заходу має стати прогрес у питаннях антибалістичного захисту.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 3 червня Зеленський провів у Києві зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, посилення оборонної підтримки та розвиток спільного виробництва озброєнь. Окрему увагу приділили фінансовим механізмам довгострокової підтримки та програмам міжнародної допомоги.

Новини.LIVE також писали, що 3 червня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва з офіційним візитом. Під час поїздки він провів низку зустрічей з українським керівництвом, присвячених військовій допомозі та посиленню протиповітряної оборони. Також сторони обговорили координацію подальших кроків у межах євроатлантичної інтеграції України та підготовку до міжнародних самітів.