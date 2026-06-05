Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пусть разбираются сами: Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина

Пусть разбираются сами: Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 22:07
Пусть разбираются сами: Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Дональд Трамп полностью поддерживает прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Никаких возражений против встречи лидеров Украины и России американский президент не имеет. Также он вспомнил о собственных дипломатических шагах, которые подтолкнули стороны к нынешнему диалогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Перспективы прекращения войны

Действия американской администрации, по его мнению, сильно помогли сблизить позиции Киева и Москвы. Трамп доволен текущей ситуацией и теперь ждет дальнейших решений от обеих стран.

По его словам, судьбу мирного процесса теперь полностью определяют решения руководства двух воюющих государств. Мешать этим переговорам США не собираются.

"Я не против их переговоров. Пусть сами разбираются. Я тот, кто привел их к этой позиции и думаю, мы близки к тому, что Россия и Украина... что это решится", — подчеркнул Дональд Трамп.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали, что глава Кремля очень прохладно отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского о готовности начать переговоры в любой нейтральной стране для завершения войны. Российский лидер отказался это делать.

После этого Владимир Зеленский заявил о нежелании российской стороны останавливать войну. Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления и тотального сокращения финансовых ресурсов страны-агрессора.

США переговоры Дональд Трамп
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации