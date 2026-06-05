Пусть разбираются сами: Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Дональд Трамп полностью поддерживает прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Никаких возражений против встречи лидеров Украины и России американский президент не имеет. Также он вспомнил о собственных дипломатических шагах, которые подтолкнули стороны к нынешнему диалогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Перспективы прекращения войны

Действия американской администрации, по его мнению, сильно помогли сблизить позиции Киева и Москвы. Трамп доволен текущей ситуацией и теперь ждет дальнейших решений от обеих стран.

По его словам, судьбу мирного процесса теперь полностью определяют решения руководства двух воюющих государств. Мешать этим переговорам США не собираются.

"Я не против их переговоров. Пусть сами разбираются. Я тот, кто привел их к этой позиции и думаю, мы близки к тому, что Россия и Украина... что это решится", — подчеркнул Дональд Трамп.

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Ранее Новини.LIVE писали, что глава Кремля очень прохладно отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского о готовности начать переговоры в любой нейтральной стране для завершения войны. Российский лидер отказался это делать.

После этого Владимир Зеленский заявил о нежелании российской стороны останавливать войну. Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления и тотального сокращения финансовых ресурсов страны-агрессора.