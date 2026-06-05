Нехай розбираються самі: Трамп про можливу зустріч Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: White House

Дональд Трамп повністю підтримує прямі переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Жодних заперечень проти зустрічі лідерів України та Росії американський президент не має. Також він згадав про власні дипломатичні кроки, які підштовхнули сторони до нинішнього діалогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Перспективи припинення війни

Дії американської адміністрації, за його думкою, сильно допомогли зблизити позиції Києва та Москви. Трамп задоволений поточною ситуацією і тепер чекає на подальші рішення від обох країн.

За його словами, долю мирного процесу тепер повністю визначають рішення керівництва двох воюючих держав. Заважати цим переговорам США не збираються.

"Я не проти їх перемовин. Нехай самі розбираються. Я той, хто привів їх до цієї позиції і думаю, ми підійшли до того, що Росія та Україна... що це вирішиться", — наголосив Дональд Трамп.

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Раніше Новини.LIVE писали, що очільник Кремля дуже прохолодно відреагував на відкритий лист Володимира Зеленського про готовність розпочати перемовини у будь-якій нейтральній країні задля завершення війни. Російський лідер відмовився це робити.

Після цього Володимир Зеленський заявив про небажання російської сторони зупиняти війну. Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску та тотального скорочення фінансових ресурсів країни-агресорки.