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Головна Новини дня Трамп: було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися

Трамп: було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 23:28
Трамп: було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп швидко відреагував на відкритий лист Володимира Зеленського, який було адресовано главі Росії. У Білому Домі на зустрічі з журналістами ця ідея отримала схвалення.

Трамп висловив упевненість, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Ініціатива Володимира Зеленського отримала схвалення у Вашингтоні. Дональд Трамп в інтерв'ю журналістам заявив, що було б чудово, якщо зустріч глави України з Володимиром Путіним відбудеться. Дональд Трамп упевнений, що це станеться.

Також президент США заявив, що обом сторонам доведеться піти на поступки. На думку Дональда Трампа, це невідворотно.

Контекст заяви Трампа

Президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до президента РФ Володимира Путіна, закликавши припинити війну і перейти до прямого діалогу. У своєму зверненні глава держави порушив питання відповідальності російського керівництва за розв'язану агресію, а також порушив теми людських втрат і подальшої міжнародної підтримки України.

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Лист став першим подібним публічним зверненням Зеленського до Путіна від початку повномасштабного вторгнення. Окремо український лідер зазначив, наскільки змінилося ставлення українців до Росії за роки правління Путіна. За словами Зеленського, якщо на початку 2000-х багато жителів України ставилися до російського президента позитивно, то сьогодні ситуація кардинально інша.

Зеленський підкреслив, що багаторічне перебування Путіна при владі призвело до того, що у відносинах між двома країнами на перший план вийшли не економічні та гуманітарні питання, а тема війни, ударів і втрат.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як саме лист Володимира Зеленського буде доставлено президенту Росії.

Також Новини.LIVE повідомляли про вимогу Володимира Путіна щодо умови завершення війни проти України.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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