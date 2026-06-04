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Главная Новости дня Трамп: было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились

Трамп: было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 23:28
Трамп: было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, которое было адресовано главе России. В Белом Доме на встрече с журналистами эта идея получила одобрение. 

Трамп выразил уверенность, что встреча Зеленского и Трампа состоится, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Инициатива Владимира Зеленского получила одобрение в Вашингтоне. Дональд Трамп в интервью журналистам заявил, что было бы прекрасно, если встреча главы Украины с Владимиром Путиным состоится. Дональд Трамп уверен, что это произойдет. 

Также президент США заявил, что обеим сторонам придется пойти на уступки. По мнению Дональда Трампа, это неотвратимо. 

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Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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