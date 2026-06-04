Трамп: было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, которое было адресовано главе России. В Белом Доме на встрече с журналистами эта идея получила одобрение.

Трамп выразил уверенность, что встреча Зеленского и Трампа состоится, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Инициатива Владимира Зеленского получила одобрение в Вашингтоне. Дональд Трамп в интервью журналистам заявил, что было бы прекрасно, если встреча главы Украины с Владимиром Путиным состоится. Дональд Трамп уверен, что это произойдет.

Также президент США заявил, что обеим сторонам придется пойти на уступки. По мнению Дональда Трампа, это неотвратимо.

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