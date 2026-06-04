Зеленский: есть прогресс относительно переговоров о членстве Украины в ЕС

Срочная новость

Активно работаем с правительством, чтобы в июне Украина получила средства из европейского пакета поддержки объемом 90 миллиардов евро. Мы бились за этот пакет, и он утвержден, и процедурно надо, чтобы уже сейчас, в летнее время, средства заработали на Украину - на нашу устойчивость, на нашу оборону, на помощь нашим людям - украинцам. И это будет.

Есть прогресс и на направлении наших переговоров с Евросоюзом относительно членства Украины. У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии. Сроки мы соблюли. И сейчас, уже в июне, мы очень рассчитываем перейти к открытию кластеров, которое Украина подготовила. Мы сделали эту свою часть работы. И сейчас шаг за Европейским Союзом.

Фактически ежедневно наша команда в коммуникации со стороной ЕС, и это важно, очень важно для нашей мотивации - для мотивации всех наших людей. Каждая позитивная новость из ЕС подтверждает, что Украина на правильном пути, и что партнеры - с нами, с Украиной.

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