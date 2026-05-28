Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде зарегистрировали законопроект о 90 млрд евро Украине от ЕС

В Раде зарегистрировали законопроект о 90 млрд евро Украине от ЕС

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 09:00
В Раде зарегистрировали законопроект о 90 млрд евро Украине от ЕС
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается ратификации соглашения с Европейским Союзом о финансовой помощи Украине. Речь идет о 90 миллиардах евро, которые позволят поддержать бюджет и экономику страны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект о ратификации соглашения о помощи Украине от ЕС

Отмечается, что документ также содержит положения о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в рамках программы займа в поддержку Украины. Речь идет о дальнейшем финансировании, направленном на стабилизацию государственного бюджета и усиление финансовой устойчивости страны.

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский Союз завершили переговоры по соответствующему Меморандуму 20 мая. После этого документ подписал европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Ожидается, что первый транш финансирования может поступить уже в июне.

Общий объем макрофинансовой помощи в рамках пакета на 2026 год составит 8,35 млрд евро. Средства будут объединены с финансированием в рамках программы Ukraine Facility, что позволит сформировать более широкий пакет поддержки.

Читайте также:

В итоге общий объем бюджетной помощи может составить около 16,7 млрд евро, тогда как оборонная поддержка оценивается примерно в 28,3 млрд евро. Таким образом, совокупный объем ожидаемой поддержки для Украины в 2026 году может составить около 45 млрд евро.

Как писали Новини.LIVE, 13 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает пакет помощи от Европы на 90 млрд уже в июне. Первая часть финансирования поступит непосредственно на производство дронов.

В то же время Леся Забуранная рассказала, что кредит от ЕС для Украины будет потрачен на поддержку госбюджета и вооружения. Украина не будет возвращать эти средства, поскольку кредит привязан к репарациям РФ.

Верховная Рада ЕС помощь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации