В Раде зарегистрировали законопроект о 90 млрд евро Украине от ЕС

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается ратификации соглашения с Европейским Союзом о финансовой помощи Украине. Речь идет о 90 миллиардах евро, которые позволят поддержать бюджет и экономику страны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект о ратификации соглашения о помощи Украине от ЕС

Отмечается, что документ также содержит положения о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в рамках программы займа в поддержку Украины. Речь идет о дальнейшем финансировании, направленном на стабилизацию государственного бюджета и усиление финансовой устойчивости страны.

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский Союз завершили переговоры по соответствующему Меморандуму 20 мая. После этого документ подписал европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Ожидается, что первый транш финансирования может поступить уже в июне.

Общий объем макрофинансовой помощи в рамках пакета на 2026 год составит 8,35 млрд евро. Средства будут объединены с финансированием в рамках программы Ukraine Facility, что позволит сформировать более широкий пакет поддержки.

В итоге общий объем бюджетной помощи может составить около 16,7 млрд евро, тогда как оборонная поддержка оценивается примерно в 28,3 млрд евро. Таким образом, совокупный объем ожидаемой поддержки для Украины в 2026 году может составить около 45 млрд евро.

Как писали Новини.LIVE, 13 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает пакет помощи от Европы на 90 млрд уже в июне. Первая часть финансирования поступит непосредственно на производство дронов.

В то же время Леся Забуранная рассказала, что кредит от ЕС для Украины будет потрачен на поддержку госбюджета и вооружения. Украина не будет возвращать эти средства, поскольку кредит привязан к репарациям РФ.