Главная Новости дня Украина и ЕС согласовали 8,35 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина и ЕС согласовали 8,35 млрд евро макрофинансовой помощи

Дата публикации 20 мая 2026 17:48
Валдис Домбровскис. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Украина и Европейский Союз согласовали и подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление макрофинансовой поддержки объемом 8,35 млрд евро в рамках общей кредитной программы ЕС на 90 млрд евро. Документ должна ратифицировать Верховная Рада.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис еврокомиссара, передает Новини.LIVE.

Макрофинансовая поддержка для Украины

От имени Евросоюза Меморандум подписал еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Принятое решение открывает для Украины возможность привлечь в 2026 году 8,35 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей.

Дополнительно еще 8,35 млрд евро планируют направить в рамках механизма Ukraine Facility. В то же время продолжаются переговоры по окончательным условиям этого инструмента.

Отметим, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире Ранок.LIVE рассказала, что кредитная программа ЕС для Украины на 90 млрд евро предусматривает направление средств на поддержку государственного бюджета и усиление обороноспособности.

А в апреле Украина получила подтверждение о разблокировании пакета финансовой помощи от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
