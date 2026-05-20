Україна та ЄС погодили 8,35 млрд євро макрофінансової допомоги
Україна та Європейський Союз узгодили й підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає надання макрофінансової підтримки обсягом 8,35 млрд євро в межах загальної кредитної програми ЄС на 90 млрд євро. Документ повинна ратифікувати Верховна Рада.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Офіс єврокомісара, передає Новини.LIVE.
Макрофінансова підтримка для України
Від імені Євросоюзу Меморандум підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
Ухвалене рішення відкриває для України можливість залучити у 2026 році 8,35 млрд євро для покриття бюджетних потреб.
Додатково ще 8,35 млрд євро планують спрямувати в межах механізму Ukraine Facility. Водночас тривають переговори щодо остаточних умов цього інструменту.
Зазначимо, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що кредитна програма ЄС для України на 90 млрд євро передбачає спрямування коштів на підтримку державного бюджету та посилення обороноздатності.
А у квітні Україна отримала підтвердження щодо розблокування пакета фінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 90 млрд євро.