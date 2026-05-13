Зеленский ожидает пакет помощи от Европы на 90 млрд уже в июне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение нового масштабного пакета поддержки от европейских партнеров в размере 90 млрд евро уже в начале июня. По его словам, единственное, что сдерживает Россию — украинская оборона.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал на саммите Бухарестской девятки 13 мая.

Украина нуждается в пакете поддержки на 90 млрд евро от Европы

Зеленский отметил, что именно украинская оборона сейчас сдерживает Россию и не позволяет ей достичь своих целей в войне.

"Важнейшая вещь, которая останавливает Россию - наша оборона. В связи с этим рассчитываем на европейский пакет поддержки в размере 90 млрд евро и что он заработает не позднее, чем в начале июня. Первая часть финансирования поступит непосредственно на производство дронов, в которых мы критически нуждаемся", — сказал президент.

Как писали Новини.LIVE, 13 мая Зеленский прибыл в Румынию на саммит "Бухарестской девятки". Главными задачами украинской делегации на этой площадке станут привлечение дополнительных ресурсов для армии.

Отметим, что 23 апреля ЕС разблокировал 90 миллиардов евро помощи для Украины. Президент сообщал, что кредитные средства пойдут на вооружение и энергетическую безопасность.

Украина долгое время не могла отдержать этот пакет помощи от ЕС из-за критической позиции бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако, после парламентских выборов в Венгрии и победы оппозиционера, лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, ситуация резко изменилась.