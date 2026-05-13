Зеленський очікує пакет допомоги від Європи на 90 млрд вже в червні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на отримання нового масштабного пакета підтримки від європейських партнерів у розмірі 90 млрд євро уже на початку червня. За його словами, єдине, що стримує Росію — українська оборона.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав на саміті Бухарестської дев'ятки 13 травня.

Україна потребує пакет підтримки на 90 млрд євро від Європи

Зеленський наголосив, що саме українська оборона нині стримує Росію та не дозволяє їй досягти своїх цілей у війні.

"Найважливіша річ, яка зупиняє Росію — наша оборона. У зв'язку з цим розраховуємо на європейський пакет підтримки у розмірі 90 млрд євро і що він запрацює не пізніше, ніж на початку червня. Перша частина фінансування надійде безпосередньо на виробництво дронів, яких ми критично потребуємо", — сказав президент.

Як писали Новини.LIVE, 13 травня Зеленський прибув до Румунії на саміт "Бухарестської дев'ятки". Головними завданнями української делегації на цьому майданчику стануть залучення додаткових ресурсів для армії.

Зазначимо, що 23 квітня ЄС розблокував 90 мільярдів євро допомоги для України. Президент повідомляв, що кредитні кошти підуть на озброєння та енергетичну безпеку.

Україна тривалий час не могла оттримати цей пакет допомоги від ЄС через критичну позицію колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.Проте, після парламентських виборів в Угорщині і перемоги опозиціонера, лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, ситуація різко змінилася.