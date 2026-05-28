У Раді зареєстрували законопроєкт про 90 млрд євро Україні від ЄС

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який стосується ратифікації угоди з Європейським Союзом про фінансову допомогу Україні. Йдеться про 90 мільярдів євро, які дозлять підтримати бюджет та економіку країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо допомоги Україні від ЄС

Зазначається, що документ також містить положення про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо надання макрофінансової допомоги в межах програми позики на підтримку України. Йдеться про подальше фінансування, спрямоване на стабілізацію державного бюджету та посилення фінансової стійкості країни.

Раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз завершили переговори щодо відповідного Меморандуму 20 травня. Після цього документ підписав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Очікується, що перший транш фінансування може надійти вже у червні.

Загальний обсяг макрофінансової допомоги у межах пакета на 2026 рік становитиме 8,35 млрд євро. Кошти будуть поєднані з фінансуванням у межах програми Ukraine Facility, що дозволить сформувати ширший пакет підтримки.

Читайте також:

У підсумку загальний обсяг бюджетної допомоги може сягнути близько 16,7 млрд євро, тоді як оборонна підтримка оцінюється приблизно у 28,3 млрд євро. Таким чином, сукупний обсяг очікуваної підтримки для України у 2026 році може становити близько 45 млрд євро.

Як писали Новини.LIVE, 13 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує пакет допомоги від Європи на 90 млрд вже в червні. Перша частина фінансування надійде безпосередньо на виробництво дронів.

Водночас Леся Забуранна розповіла, що кредит від ЄС для України буде витрачений на підтримку держбюджету та озброєння. Україна не буде повертати ці кошти, оскільки кредит прив'язаний до репарацій РФ.