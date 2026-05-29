Еврокомиссар: ЕС нужно обновить правила вступления для Украины

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Евросоюзу нужно пересмотреть действующие правила вступления государств в блок, учитывая ситуацию вокруг Украины и современные геополитические вызовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что нынешняя система является устаревшей и требует новых подходов к интеграции стран-кандидатов. В Брюсселе также допускают обсуждение промежуточных форматов для Украины на пути к полноправному членству в ЕС.

со ссылкой на заявление Марты Кос в интервью Financial Times.

ЕС должен изменить систему вступления, чтобы учесть потребности Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны Европейского Союза активнее продвигать реформу процесса вступления новых государств в блок. По ее мнению, нынешние механизмы больше не соответствуют современным вызовам, которые встали перед ЕС на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Кос подчеркнула, что не намерена "управлять статус-кво" и поддерживает поиск новых форматов интеграции Украины в Евросоюз.

Еврокомиссар убеждена, что сейчас настал момент для ускорения процесса расширения ЕС. По ее словам, европейские лидеры должны искать новые решения вместо того, чтобы действовать по старым правилам.

"Если есть правильное время для ускорения расширения, то это время — сейчас", — сказала Кос.

Она также добавила, что руководство ЕС должно найти "что-то другое, чем то, что используется сегодня".

Заявления прозвучали накануне встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре. Ожидается, что среди ключевых тем обсуждения будут Украина, Россия и дальнейшая политика Евросоюза по расширению.

Марта Кос отметила, что Европа должна переходить от заявлений к реальным решениям и действиям. В то же время она прокомментировала идею канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного членства" в ЕС. Такой вариант предусматривает частичную интеграцию Украины в структуры Евросоюза еще до официального вступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский критически высказался относительно этого предложения, назвав его несправедливым из-за отсутствия права голоса для Украины в органах ЕС. Однако в Брюсселе полностью отвергать такую модель не спешат.

Комментируя эту идею, Кос заявила, что подобные обсуждения могут стать полезным началом для более широкой дискуссии.

"Это помогает, потому что нам нужна серьезная дискуссия. Я поддерживаю именно дискуссию", — заявила еврокомиссар.

Также Марта Кос использовала немецкий термин chefsache, говоря о расширении Евросоюза. Этим словом обозначают вопросы, которые должны решаться непосредственно на уровне руководителей государств.

Еврокомиссар подчеркнула, что Украина является "слишком большой, чтобы потерпеть неудачу", поэтому требует особого подхода со стороны ЕС. В то же время она признала, что вступление Украины в Евросоюз уже в следующем году пока выглядит нереалистичным. Несмотря на это, по ее словам, украинская заявка создала ощущение срочности среди европейских столиц.

Кос отдельно подчеркнула, что Брюссель не собирается отказываться от ключевых требований для стран-кандидатов. Речь идет о верховенстве права, независимости судебной системы и борьбе с коррупцией. Однако сам процесс переговоров, по ее мнению, должен быть более гибким и современным.

"Если мы все сделаем правильно, то сможем построить сильный континент, способный противостоять противникам, которые хотят видеть наш провал", — сказала она.

Кроме того, Марта Кос предположила, что уже этим летом Украина и Молдова могут продвигаться в переговорах о вступлении в ЕС отдельно. Нынешнюю привязку двух процессов она назвала "искусственной".

Новини.LIVE информировали, что Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер по вступлению в ЕС. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает прогресса летом и подчеркнул важность единства всех стран Евросоюза во избежание блокирования процесса.

Новини.LIVE также писали, что Еврокомиссия планирует 16 июня открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Речь идет о ключевом этапе переговоров, который охватывает вопросы верховенства права, реформ, борьбы с коррупцией и экономической стабильности.