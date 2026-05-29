Єврокомісарка: ЄС потрібно оновити правила вступу для України

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Marta Kos/Facebook

Євросоюзу потрібно переглянути чинні правила вступу держав до блоку з огляду на ситуацію навколо України та сучасні геополітичні виклики. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що нинішня система є застарілою та потребує нових підходів до інтеграції країн-кандидатів. У Брюсселі також допускають обговорення проміжних форматів для України на шляху до повноправного членства в ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марти Кос в інтерв’ю Financial Times.

ЄС має змінити систему вступу, щоб врахувати потреби України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни Європейського Союзу активніше просувати реформу процесу вступу нових держав до блоку. На її думку, нинішні механізми більше не відповідають сучасним викликам, які постали перед ЄС на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Кос наголосила, що не має наміру "керувати статус-кво" та підтримує пошук нових форматів інтеграції України до Євросоюзу.

Єврокомісарка переконана, що зараз настав момент для прискорення процесу розширення ЄС. За її словами, європейські лідери мають шукати нові рішення замість того, щоб діяти за старими правилами.

"Якщо є правильний час для прискорення розширення, то цей час — зараз", — сказала Кос.

Вона також додала, що керівництво ЄС має знайти "щось інше, ніж те, що використовується сьогодні".

Заяви пролунали напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі. Очікується, що серед ключових тем обговорення будуть Україна, Росія та подальша політика Євросоюзу щодо розширення.

Марта Кос зазначила, що Європа повинна переходити від заяв до реальних рішень і дій. Водночас вона прокоментувала ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого членства" в ЄС. Такий варіант передбачає часткову інтеграцію України до структур Євросоюзу ще до офіційного вступу.

Раніше президент України Володимир Зеленський критично висловився щодо цієї пропозиції, назвавши її несправедливою через відсутність права голосу для України в органах ЄС. Однак у Брюсселі повністю відкидати таку модель не поспішають.

Коментуючи цю ідею, Кос заявила, що подібні обговорення можуть стати корисним початком для ширшої дискусії.

"Це допомагає, тому що нам потрібна серйозна дискусія. Я підтримую саме дискусію", – заявила єврокомісарка.

Також Марта Кос використала німецький термін chefsache, говорячи про розширення Євросоюзу. Цим словом позначають питання, які мають вирішуватися безпосередньо на рівні керівників держав.

Єврокомісарка підкреслила, що Україна є "занадто великою, щоб зазнати невдачі", тому потребує особливого підходу з боку ЄС. Водночас вона визнала, що вступ України до Євросоюзу вже наступного року наразі виглядає нереалістичним. Попри це, за її словами, українська заявка створила відчуття терміновості серед європейських столиць.

Кос окремо наголосила, що Брюссель не збирається відмовлятися від ключових вимог для країн-кандидатів. Йдеться про верховенство права, незалежність судової системи та боротьбу з корупцією. Однак сам процес переговорів, на її думку, має бути більш гнучким та сучасним.

"Якщо ми все зробимо правильно, то зможемо побудувати сильний континент, здатний протистояти противникам, які хочуть бачити наш провал", — сказала вона.

Крім того, Марта Кос припустила, що вже цього літа Україна та Молдова можуть просуватися у переговорах про вступ до ЄС окремо. Нинішню прив’язку двох процесів вона назвала "штучною".

Новини.LIVE інформували, що Україна розраховує вже найближчими тижнями відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує прогресу влітку та наголосив на важливості єдності всіх країн Євросоюзу для уникнення блокування процесу.

Новини.LIVE також писали, що Єврокомісія планує 16 червня відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про ключовий етап переговорів, який охоплює питання верховенства права, реформ, боротьби з корупцією та економічної стабільності.