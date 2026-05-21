Без права голосу: Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Україна може отримати новий формат взаємодії з Європейським Союзом без повноцінних прав участі у прийнятті рішень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України статус "асоційованого члена" ЄС. Мовиться про модель, яка дозволить Києву бути залученим до роботи європейських інституцій, але без права голосу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС

Ініціатива Фрідріха Мерца викладена у листі до лідерів країн ЄС і передбачає створення проміжного статусу для України — між чинним форматом країни-кандидата та повноправним членством у блоці.

Згідно з пропозицією канцлера Німеччини, Україна в разі запровадження такого статусу зможе брати участь у самітах ЄС та засіданнях міністрів, однак не матиме права голосу під час ухвалення рішень. Таким чином, Київ отримав би ширший доступ до політичних процесів Євросоюзу, але без впливу на фінальне ухвалення рішень.

Окремо Мерц також пропонує посилити безпековий компонент співпраці. Йдеться про політичне зобов’язання держав-членів ЄС застосовувати до України положення про взаємну допомогу, що, за задумом ініціатора, має створити додаткові гарантії безпеки.

Читайте також:

У листі, на який посилається Reuters, німецький канцлер пояснює, що така модель покликана врахувати поточні реалії війни та водночас зберегти європейську перспективу України.

"Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України, країни, яка перебуває у стані війни. Вона допоможе сприяти поточним мирним переговорам як частині мирного врегулювання шляхом переговорів", — пояснив Мерц.

Він також наголосив, що запропонований формат має значення не лише для України, а й для безпеки всього європейського континенту.

Отже, ця ініціатива може розглядатися як спроба знайти компроміс між швидшим залученням України до європейських структур та чинним статусом кандидата на вступ.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що майбутня мирна угода між Україною та Росією може передбачати територіальні поступки з боку Києва, які вплинуть на перспективи вступу до ЄС. Він також заявив, що швидке членство України в Європейському Союзі наразі є нереалістичним.

Новини.LIVE також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує виключно на повноправне членство в Європейському Союзі й не розглядає жодних проміжних або символічних форматів інтеграції. Він наголосив, що країна робить значний внесок у захист європейських цінностей і безпеки, зокрема ціною людських втрат. За словами Зеленського, саме тому Україна має отримати повноцінний статус члена ЄС без обмежень.