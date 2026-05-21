Україна
Без права голоса: Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС

Без права голоса: Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС

Дата публикации 21 мая 2026 13:42
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Украина может получить новый формат взаимодействия с Европейским Союзом без полноценных прав участия в принятии решений. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины статус "ассоциированного члена" ЕС. Речь идет о модели, которая позволит Киеву быть вовлеченным в работу европейских институций, но без права голоса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Инициатива Фридриха Мерца изложена в письме лидерам стран ЕС и предусматривает создание промежуточного статуса для Украины — между действующим форматом страны-кандидата и полноправным членством в блоке.

Согласно предложению канцлера Германии, Украина в случае введения такого статуса сможет участвовать в саммитах ЕС и заседаниях министров, однако не будет иметь права голоса при принятии решений . Таким образом, Киев получил бы более широкий доступ к политическим процессам Евросоюза, но без влияния на финальное принятие решений.

Отдельно Мерц также предлагает усилить компонент безопасности сотрудничества. Речь идет о политическом обязательстве государств-членов ЕС применять в Украину положения о взаимной помощи, что, по замыслу инициатора, должно создать дополнительные гарантии безопасности.

В письме, на которое ссылается Reuters, немецкий канцлер объясняет, что такая модель призвана учесть текущие реалии войны и одновременно сохранить европейскую перспективу Украины.

"Мое предложение отражает особую ситуацию Украины, находящейся в состоянии войны страны. Она поможет способствовать текущим мирным переговорам как части мирного урегулирования путем переговоров", — пояснил Мерц.

Он также подчеркнул, что предложенный формат имеет значение не только для Украины, но и безопасности всего европейского континента.

Следовательно, эта инициатива может рассматриваться как попытка найти компромисс между более быстрым вовлечением Украины в европейские структуры и действующим статусом кандидата на вступление.

Новини.LIVE информировали, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что предстоящее мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, которые повлияют на перспективы вступления в ЕС. Он также заявил, что скорейшее членство Украины в Европейском Союзе в настоящее время является нереалистичным.

Новини.LIVE также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает исключительно на полноправное членство в Европейском Союзе и не рассматривает никаких промежуточных или символических форматов интеграции. Он подчеркнул, что страна вносит значительный вклад в защиту европейских ценностей и безопасности, в частности, ценой человеческих потерь. По словам Зеленского, поэтому Украина должна получить полноценный статус члена ЕС без ограничений.

Европейский союз Фридрих Мерц евроинтеграция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
