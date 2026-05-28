Зеленський: хочемо відкрити перший кластер у найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна розраховує вже найближчими тижнями відкрити перший кластер переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться про базовий кластер Fundamentals, який є ключовим етапом євроінтеграції. Київ очікує прогресу в цьому питанні влітку та підтримки з боку партнерів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський про відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над відкриттям переговорних кластерів у межах вступу до Європейського Союзу та розраховує на швидкий прогрес уже в найближчі тижні.

Водночас він наголосив на важливості узгодженої позиції всіх країн ЄС, щоб уникнути блокувань процесу. За його словами, ключовим завданням зараз є запуск першого, базового кластера Fundamentals, після чого робота має продовжитися за іншими напрямками.

Окремо глава держави підкреслив, що Україна очікує активної підтримки з боку партнерів, зокрема країн Північної Європи, які вже демонструють послідовну позицію щодо євроінтеграції Києва.

"Щодо відкриття кластерів. Нам дуже потрібна позиція кожної країни, щоб блокувань не було. Розраховуємо, що в червні та інші місяці літа в нас буде прогрес у цьому напрямі. Хочемо відкрити перший кластер — Fundamentals — у найближчі тижні й потім працювати над іншими кластерами.

Розраховую на розуміння всіх країн Північної Європи. Швеція повністю нас підтримує в цьому", — заявив український лідер.

Зеленський також висловив сподівання, що під час майбутніх переговорів у червні та впродовж літа вдасться зменшити скептичні настрої окремих країн ЄС і забезпечити практичний прогрес у переговорах про вступ України до Європейського Союзу.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Єврокомісія планує 16 червня розпочати процес відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Йдеться про ключовий етап євроінтеграції, який охоплює базові реформи у сфері верховенства права, економіки та державного управління.

Новини.LIVE також повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України новий формат співпраці з ЄС — статус "асоційованого члена". Він передбачає участь України в роботі європейських інституцій і самітах, але без права голосу під час ухвалення рішень.