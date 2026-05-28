Вступ України до ЄС: перший переговорний кластер відкриють 16 червня

Єврокомісія планує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу уже 16 червня. Йдеться про ключовий етап перемовин, який охоплює базові реформи. У Брюсселі також очікують подальшого просування переговорного процесу вже цього літа.

Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄС.

Як відомо, перший переговорний кластер є одним із найважливіших у процесі вступу до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, демократичних реформ, державного управління, економічної стабільності та боротьби з корупцією. Саме цей кластер відкривають першим і закривають останнім під час переговорів про членство.

За даними Euractiv, відкриття першого кластера стане фактичним початком повноцінних переговорів щодо вступу України до ЄС. У Євросоюзі також розраховують, що вже у липні можуть стартувати переговори щодо наступних кластерів для України та Молдови.

Раніше просування України до членства в ЄС гальмувала позиція уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Будапешт неодноразово блокував або затягував окремі рішення щодо євроінтеграції України.

Після парламентських виборів в Угорщині ситуація змінилася. Новим прем’єр-міністром став Петер Мадяр, який демонструє більш стриманий підхід до питання вступу України до ЄС. На цьому тлі у Брюсселі очікують активізації переговорного процесу.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільниця Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС без зволікань розпочати відкриття переговорних кластерів для України. Вона наголосила, що темпи євроінтеграції мають відповідати швидкості реформ, які впроваджує Україна. За словами Мецоли, дискусії про альтернативні формати співпраці не повинні відкладати повноправне членство України в Євросоюзі.

Новини.LIVE також писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України проміжний формат — "асоційоване членство" в ЄС. Він передбачає участь Києва в роботі європейських інституцій і самітах без права голосу. Така модель має стати проміжним етапом між статусом кандидата та повноправним членством.