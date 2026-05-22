Мецола закликала ЄС негайно відкрити переговорні кластери для України
ЄС має демонструвати динаміку в процесі євроінтеграції, яка відповідатиме швидкості впровадження реформ в Україні. Дискусії про альтернативні моделі співпраці — не привід, щоб зволікати з наданням Україні повноправного членства в Євросоюзі. Необхідно негайно розпочати роботу з відкриття переговорних кластерів.
Про це в соцмережі Х заявила очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Новини.LIVE.
Євроінтеграцію України треба пришвидшити
Виступаючи на безпековій конференції GLOBSEC у Празі, Мецола підкреслила, що зараз усі сторони погоджуються з тим, що час рухатися далі. На її думку, Європейський Союз не має права ігнорувати цей процес.
"Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю", — наголосила президентка Європарламенту.
За словами Мецоли, Брюссель повинен не лише фіксувати досягнення України, а й ухвалювати конкретні рішення. Важливо забезпечити відчутний результат для країн-кандидатів, щоб вони розуміли ефективність своїх зусиль, зокрема через відкриття переговорних розділів.
"Моя відповідальність — сказати, що так, розширення ґрунтується на заслугах, ніхто цього не ставить під сумнів, крок за кроком. Але відкриймо перші кластери. Зробімо крок, необхідний для цих країн і їхнього населення, щоб вони могли сказати: ми не робили все це даремно", — закликала очільниця Європарламенту.
Крім того, посадовиця висловилася проти розмов про різні формати співпраці чи перехідні етапи. Вона наголосила, що ці дискусії не мають ставати інструментом для відтермінування вступу країн-кандидатів до ЄС і використовуватися для того, щоб штучно тримати ці країни осторонь повноправного членства.
Мецола визнала, що інтеграція в окремі галузі, такі як єдиний ринок, митні правила, роумінговий простір чи участь у програмах на кшталт Erasmus та Horizon, може слугувати етапним досягненням. Водночас такі кроки не мають підміняти собою політичний вердикт щодо майбутнього членства України.
"Нам потрібно просто зробити те, що ми маємо зробити, подивитися, які є можливості, і не використовувати виправдання різними моделями для того, щоб назавжди "припаркувати" країни, бо це ще один ризик, із яким ми стикаємося. Але це не має відбуватися ціною фундаментального рішення, яке було ухвалене — Україна приєднається до ЄС. Я не називатиму дат, це не компетенція Європарламенту, але я хотіла чітко наголосити на цьому", — заявила президентка Європарламенту.
Також вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Європейський парламент активно підтримав євроінтеграційний шлях України та Молдови. Згодом цю позицію офіційно підтвердили лідери всіх держав-членів ЄС.
