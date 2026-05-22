Мецола призвала ЕС немедленно открыть переговорные кластеры для Украины

Роберта Мецола. Фото: EPA/UPG

ЄС має демонструвати динаміку в процесі євроінтеграції, яка відповідатиме швидкості впровадження реформ в Україні. Дискусії про альтернативні моделі співпраці — не привід, щоб зволікати з наданням Україні повноправного членства в Євросоюзі. Необхідно негайно розпочати роботу з відкриття переговорних кластерів.

​Про це в соцмережі Х заявила очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Новини.LIVE.

Євроінтеграцію України треба пришвидшити

​Виступаючи на безпековій конференції GLOBSEC у Празі, Мецола підкреслила, що зараз усі сторони погоджуються з тим, що час рухатися далі. На її думку, Європейський Союз не має права ігнорувати цей процес.

​"Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю", — наголосила президентка Європарламенту.

​За словами Мецоли, Брюссель повинен не лише фіксувати досягнення України, а й ухвалювати конкретні рішення. Важливо забезпечити відчутний результат для країн-кандидатів, щоб вони розуміли ефективність своїх зусиль, зокрема через відкриття переговорних розділів.

​"Моя відповідальність — сказати, що так, розширення ґрунтується на заслугах, ніхто цього не ставить під сумнів, крок за кроком. Але відкриймо перші кластери. Зробімо крок, необхідний для цих країн і їхнього населення, щоб вони могли сказати: ми не робили все це даремно", — закликала очільниця Європарламенту.

​Крім того, посадовиця висловилася проти розмов про різні формати співпраці чи перехідні етапи. Вона наголосила, що ці дискусії не мають ставати інструментом для відтермінування вступу країн-кандидатів до ЄС і використовуватися для того, щоб штучно тримати ці країни осторонь повноправного членства.

​Мецола визнала, що інтеграція в окремі галузі, такі як єдиний ринок, митні правила, роумінговий простір чи участь у програмах на кшталт Erasmus та Horizon, може слугувати етапним досягненням. Водночас такі кроки не мають підміняти собою політичний вердикт щодо майбутнього членства України.

​"Нам потрібно просто зробити те, що ми маємо зробити, подивитися, які є можливості, і не використовувати виправдання різними моделями для того, щоб назавжди "припаркувати" країни, бо це ще один ризик, із яким ми стикаємося. Але це не має відбуватися ціною фундаментального рішення, яке було ухвалене — Україна приєднається до ЄС. Я не називатиму дат, це не компетенція Європарламенту, але я хотіла чітко наголосити на цьому", — заявила президентка Європарламенту.

​Також вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Європейський парламент активно підтримав євроінтеграційний шлях України та Молдови. Згодом цю позицію офіційно підтвердили лідери всіх держав-членів ЄС.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що Україна може отримати новий формат взаємодії з ЄС. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України статус "асоційованого члена" ЄС. У такому разі Київ залучать до роботи європейських інституцій, але права голосу він не матиме.

Також Новини.LIVE з посиланням на віцепрем'єр-міністра з євроатлантичної інтеграції Тарас Качку писав, що Україна може підписати договір про вступ до ЄС уже у 2027 році. Щоправда, ратифікація може тривати декілька років. Україна отримала від ЄС 145 вимог.