Україну не візьмуть в ЄС за прискореним вступом: є інша пропозиція

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Через небажання деяких європейських столиць прискорити процес розширення блоку, Єврокомісія готує альтернативну пропозицію для зближення з Україною. Новий формат, у формуванні якого беруть активну участь Франція та Німеччина, передбачає часткове відкриття ринків, залучення до схем фінансування та надання українським представникам можливості брати участь у роботі політичних структур ЄС.

Про це йдеться у статті Politico, передає Новини.LIVE.

Україні пропонують іншу модель співпраці з ЄС

Ідея "зворотного розширення", яка б дозволила Україні стати частиною Європейського Союзу ще до фіналізації базових реформ, більше не стоїть на порядку денному. Натомість європейські столиці працюють над створенням механізму короткострокових вигод. Четверо дипломатів на умовах анонімності повідомили виданню POLITICO, що новий план передбачає глибше залучення Києва до інституцій блоку та ширший доступ до європейського ринку.

Зміна курсу відбулася після напружених переговорів під час яких лідери чотирьох країн ЄС остаточно відхилили пропозицію про прискорений вступ. Відтоді Брюссель шукає відчутні ініціативи, які українська влада зможе продемонструвати своїм громадянам як реальний результат співпраці.

"Держави-члени чітко дали зрозуміти, що членство буде дуже важко уявити в короткостроковій перспективі. Але до того часу нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом", — пояснив дипломат.

Європейські посадовці працюють над концепцією, яку один із співрозмовників назвав "прискореною поступовою інтеграцією". Ця модель дозволить підключити Україну до окремих частин європейського ринку ще до офіційного приєднання. Ключову роль у формуванні цього пакета відіграють Франція та Німеччина, які рішуче підтримують Київ, але вкрай обережно ставляться до стрімкого розширення союзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув швидке членство України і припустив, що Києву можна запропонувати "участь у Європейських Радах без права голосу", а також залучати делегатів до певних форматів роботи з Європарламентом та іншими інституціями.

Паралельно обговорюється пропозиція Литви, із текстом якої також ознайомилося POLITICO. Вільнюс пропонує офіційно закріпити за Україною статус "держави-кандидата" — термін, що історично застосовувався лише до тих країн, які вже підписали договір про вступ і чекають на його ратифікацію.

Зі свого боку українська дипломатія продовжує наполягати на швидких економічних кроках. Посол України в блоці Всеволод Ченцов у спілкуванні з журналістами підкреслив, що вектор держави не змінюється.

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС. Але ми також очікуємо на швидкі, відчутні кроки, які здійснять інтеграцію вже зараз", — заявив дипломат.

Крім того, посол закликав вже зараз долучити підприємства країни до стратегічних промислових діалогів Єврокомісії у сфері автомобілебудування, хімічної промисловості та виробництва сталі.

Такі кроки, за його словами, принесуть економічну вигоду, зміцнять довіру інвесторів та зроблять шлях зближення вигідним для обох сторін ще до юридичного членства.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Андрій Сибіга заявив про неприйнятний варіант часткового чи обмеженого членства України в ЄС. Він додав, що Україна послідовно виконує вимоги для вступу, але деякі закони буде впроваджувати з врахуванням поточної політичної та економічної ситуації в країні. Таку ж позицію висловив й Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати чіткішу інформацію, коли Україну можуть прийняти в ЄС.

У березні 2026 року Україна отримала вичерпний перелік вимог для вступу в ЄС. Згідно з документом, потрібно провести низку реформ та ввести кілька нових механізмів оподаткування.

Разом з тим Володимир Зеленський зазначав, що українці хочуть вступу країни в ЄС. Він додав, що громадяни вважають євроінтеграцію одним з гарантів безпеки.