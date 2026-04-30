Украину не возьмут в ЕС по ускоренному вступлению: есть другое предложение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Из-за нежелания некоторых европейских столиц ускорить процесс расширения блока, Еврокомиссия готовит альтернативное предложение для сближения с Украиной. Новый формат, в формировании которого активно участвуют Франция и Германия, предусматривает частичное открытие рынков, привлечение к схемам финансирования и предоставление украинским представителям возможности участвовать в работе политических структур ЕС.

Об этом говорится в статье Politico, передает Новини.LIVE.

Украине предлагают другую модель сотрудничества с ЕС

Идея "обратного расширения", которая бы позволила Украине стать частью Европейского Союза еще до финализации базовых реформ, больше не стоит на повестке дня. Зато европейские столицы работают над созданием механизма краткосрочных выгод. Четверо дипломатов на условиях анонимности сообщили изданию POLITICO, что новый план предусматриваетболее глубокое привлечение Киева к институтам блока и широкий доступ к европейскому рынку.

Изменение курса произошло после напряженных переговоров, во время которых лидеры четырех стран ЕС окончательно отклонили предложение об ускоренном вступлении. С тех пор Брюссель ищет ощутимые инициативы, которые украинская власть сможет продемонстрировать своим гражданам как реальный результат сотрудничества.

"Государства-члены четко дали понять, что членство будет очень трудно представить в краткосрочной перспективе. Но к тому времени нам нужно положительное предложение относительно того, как мы можем лучше двигаться вперед вместе", — пояснил дипломат.

Европейские чиновники работают над концепцией, которую один из собеседников назвал "ускоренной постепенной интеграцией". Эта модель позволит подключить Украину к отдельным частям европейского рынка еще до официального присоединения. Ключевую роль в формировании этого пакета играют Франция и Германия, которые решительно поддерживают Киев, но крайне осторожно относятся к стремительному расширению союза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг быстрое членство Украины и предположил, что Киеву можно предложить "участие в Европейских Советах без права голоса", а также привлекать делегатов к определенным форматам работы с Европарламентом и другими институтами.

Параллельно обсуждается предложение Литвы, с текстом которого также ознакомилось POLITICO. Вильнюс предлагает официально закрепить за Украиной статус "государства-кандидата " — термин, который исторически применялся только к тем странам, которые уже подписали договор о вступлении и ждут его ратификации.

Со своей стороны украинская дипломатия продолжает настаивать на быстрых экономических шагах. Посол Украины в блоке Всеволод Ченцов в общении с журналистами подчеркнул, что вектор государства не меняется.

"Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС. Но мы также ожидаем быстрых, ощутимых шагов, которые осуществят интеграцию уже сейчас", — заявил дипломат.

Кроме того, посол призвал уже сейчас приобщить предприятия страны к стратегическим промышленным диалогам Еврокомиссии в сфере автомобилестроения, химической промышленности и производства стали.

Такие шаги, по его словам, принесут экономическую выгоду, укрепят доверие инвесторов и сделают путь сближения выгодным для обеих сторон еще до юридического членства.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Андрей Сибига заявил о неприемлемом варианте частичного или ограниченного членства Украины в ЕС. Он добавил, что Украина последовательно выполняет требования для вступления, но некоторые законы будет внедрять с учетом текущей политической и экономической ситуации в стране. Такую же позицию высказал и Владимир Зеленский. Он призвал партнеров предоставить более четкую информацию, когда Украину могут принять в ЕС.

В марте 2026 года Украина получила исчерпывающий перечень требований для вступления в ЕС. Согласно документу, нужно провести ряд реформ и ввести несколько новых механизмов налогообложения.

Вместе с тем Владимир Зеленский отмечал, что украинцы хотят вступления страны в ЕС. Он добавил, что граждане считают евроинтеграцию одним из гарантов безопасности.