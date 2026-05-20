Мадяр: Україна має повне право захищати свій суверенітет усіма засобами

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії всіма доступними засобами. Міжнародні гарантії безпеки України, зокрема положення Будапештського меморандуму, підтверджують недоторканність її кордонів та незалежності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає Clash Report.

Що сказав Мадяр про Україну

Мадяр наголосив, що Україна стала жертвою війни, розв'язаної Росією, тому має законне право на оборону своєї території.

"Україна є жертвою агресії і має право всіма можливими способами захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Важливо пам’ятати, що її незалежність і кордони були гарантовані міжнародними домовленостями, серед яких і Будапештський меморандум", — підкреслив прем'єр Угорщини.

Політик також закликав міжнародну спільноту докласти максимум зусиль для досягнення справедливого та довготривалого миру. Він зазначив, що війна вже призвела до величезних людських втрат — загинули сотні тисяч військових і мирних жителів.

За словами Мадяра, світові партнери мають працювати не лише над тимчасовим припиненням бойових дій, а й над створенням реальних гарантій безпеки, які забезпечать стабільний мир для України в майбутньому.

Як писали Новини.LIVE, 9 травня Мадяр склав присягу та вступив на посаду прем'єр-міністра Угорщини. У своїй першій промові він заявив, що угорський народ з безпрецедентною силою виступив на боці змін.

Зазначимо, парламентські вибори в Угорщині відбулися у квітні. На них перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра. Він закликав уряд Орбана скласти повноваження та піти у відставку.