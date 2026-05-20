Мадьяр: Украина имеет право защищать свой суверенитет всеми средствами

Петер Мадьяр.

Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии всеми доступными средствами. Международные гарантии безопасности Украины, в частности положения Будапештского меморандума, подтверждают неприкосновенность ее границ и независимости.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с премьером Польши Дональдом Туском, передает Clash Report.

Что сказал Мадьяр об Украине

Мадьяр подчеркнул, что Украина стала жертвой войны, развязанной Россией, поэтому имеет законное право на оборону своей территории.

"Украина является жертвой агрессии и имеет право всеми возможными способами защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Важно помнить, что ее независимость и границы были гарантированы международными договоренностями, среди которых и Будапештский меморандум", — подчеркнул премьер Венгрии.

Политик также призвал международное сообщество приложить максимум усилий для достижения справедливого и долговременного мира. Он отметил, что война уже привела к огромным человеческим потерям — погибли сотни тысяч военных и мирных жителей.

По словам Мадьяра, мировые партнеры должны работать не только над временным прекращением боевых действий, но и над созданием реальных гарантий безопасности, которые обеспечат стабильный мир для Украины в будущем.

Как писали Новини.LIVE, 9 мая Мадьяр принял присягу и вступил в должность премьер-министра Венгрии. В своей первой речи он заявил, что венгерский народ с беспрецедентной силой выступил на стороне перемен.

Отметим, парламентские выборы в Венгрии состоялись в апреле. На них победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. Он призвал правительство Орбана сложить полномочия и уйти в отставку.