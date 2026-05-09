Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новый премьер Венгрии Мадьяр принял присягу и вступил в должность

Новый премьер Венгрии Мадьяр принял присягу и вступил в должность

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 16:43
Новый премьер Венгрии Мадьяр принял присягу и вступил в должность
Петер Мадяр. Фото: AP

В Венгрии новый премьер-министр Петер Мадьяр официально вступил в должность. Он уже принял присягу. Первым его поздравил президент страны Тамаш Шуйок.

Об этом сообщает 444.hu, передает Новини.LIVE.

В Венгрии новый премьер-министр

В своей первой речи Мадьяр заявил, что венгерский народ с беспрецедентной силой выступил на стороне перемен.

"Путь, который прошел венгерский народ за последние два года, является беспрецедентным, и я благодарю его. Венгерский народ дал нам полномочия положить конец дрейфу, открыть новый раздел, а не только изменить правительство и систему", — говорит он.

The Guardian пишет, что Мадьяр заявил, что использует свое значительное парламентское преимущество, чтобы разрушить систему, сформированную Виктором Орбаном. По его словам, она базируется на заполнении судов, медиа и государственных институтов лояльными кадрами и направлена на превращение Венгрии в своеобразный полигон нелиберальной политики.

Читайте также:

Новый премьер также обещает восстановить отношения Венгрии с ЕС.

Мадьяр заявил, что Венгрия больше не будет страной без последствий.

"То, что было незаконно похищено, будет возвращено, то, что было скрыто, будет обнародовано, а виновные будут привлечены к ответственности за свои действия", — подчеркнул он.

Новый премьер также анонсировал Закон о национальной обороне и возвращении активов.

Как писали Новини.LIVE, в апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. Впоследствии он призвал правительство Орбана сложить полномочия и уйти в отставку. Мадьяр также пообещал сделать страну сильным союзником НАТО.

С победой его поздравлял украинский президент Владимир Зеленский и лидеры Европы.

Мы также рассказывали об отношении Мадьяра к Украине. В частности, его политическая сила не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что страна рассчитывает на перезагрузку связей с Венгрией. Он надеется, что результаты парламентских выборов позволят выйти на конструктивный и добрососедский трек.

В Будапеште тысячи людей выходили на улицы, чтобы отпраздновать победу Мадьяра. Кроме того, они скандировали "Русские домой".

Впоследствии Мадьяр поддержал разблокирование кредита ЕС для Украины на сумму в размере 90 миллиардов евро. Он также пообещал встретиться с Владимиром Зеленским.

В то же время он заявил о готовности Будапешта к прагматическому диалогу с Россией. В Москве же отметили, что не планируют поздравлять его с победой, назвав Венгрию "недружественным государством".

А лидер США Дональд Трамп отмечал, что не переживает из-за поражения Орбана на выборах в Венгрии. Он считает, что Мадьяр будет хорошим премьером.

Венгрия политики Петер Мадяр
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации