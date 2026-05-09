Новый премьер Венгрии Мадьяр принял присягу и вступил в должность

Петер Мадяр. Фото: AP

В Венгрии новый премьер-министр Петер Мадьяр официально вступил в должность. Он уже принял присягу. Первым его поздравил президент страны Тамаш Шуйок.

Об этом сообщает 444.hu.

В Венгрии новый премьер-министр

В своей первой речи Мадьяр заявил, что венгерский народ с беспрецедентной силой выступил на стороне перемен.

"Путь, который прошел венгерский народ за последние два года, является беспрецедентным, и я благодарю его. Венгерский народ дал нам полномочия положить конец дрейфу, открыть новый раздел, а не только изменить правительство и систему", — говорит он.

The Guardian пишет, что Мадьяр заявил, что использует свое значительное парламентское преимущество, чтобы разрушить систему, сформированную Виктором Орбаном. По его словам, она базируется на заполнении судов, медиа и государственных институтов лояльными кадрами и направлена на превращение Венгрии в своеобразный полигон нелиберальной политики.

Новый премьер также обещает восстановить отношения Венгрии с ЕС.

Мадьяр заявил, что Венгрия больше не будет страной без последствий.

"То, что было незаконно похищено, будет возвращено, то, что было скрыто, будет обнародовано, а виновные будут привлечены к ответственности за свои действия", — подчеркнул он.

Новый премьер также анонсировал Закон о национальной обороне и возвращении активов.

Как писали Новини.LIVE, в апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. Впоследствии он призвал правительство Орбана сложить полномочия и уйти в отставку. Мадьяр также пообещал сделать страну сильным союзником НАТО.

С победой его поздравлял украинский президент Владимир Зеленский и лидеры Европы.

Мы также рассказывали об отношении Мадьяра к Украине. В частности, его политическая сила не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что страна рассчитывает на перезагрузку связей с Венгрией. Он надеется, что результаты парламентских выборов позволят выйти на конструктивный и добрососедский трек.

В Будапеште тысячи людей выходили на улицы, чтобы отпраздновать победу Мадьяра. Кроме того, они скандировали "Русские домой".

Впоследствии Мадьяр поддержал разблокирование кредита ЕС для Украины на сумму в размере 90 миллиардов евро. Он также пообещал встретиться с Владимиром Зеленским.

В то же время он заявил о готовности Будапешта к прагматическому диалогу с Россией. В Москве же отметили, что не планируют поздравлять его с победой, назвав Венгрию "недружественным государством".

А лидер США Дональд Трамп отмечал, что не переживает из-за поражения Орбана на выборах в Венгрии. Он считает, что Мадьяр будет хорошим премьером.