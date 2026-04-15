Трамп не обеспокоен поражением Орбана на выборах в Венгрии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о результатах выборов в Венгрии. Он подчеркнул, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана. Трамп считает, что Петер Мадьяр будет хорошим премьером.
Об этом Дональд Трамп сказал журналисту ABC News Джонатану Карлу, передает Новини.LIVE.
"Считаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями — он хороший человек", — говорит Трамп.
Он отметил, что не может сказать, имело бы это какое-то влияние, если бы вместо вице-президента Джей Ди Вэнса отправился в Венгрию, чтобы поддержать Орбана.
"Он значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор — хороший человек", — заявил американский лидер.
По его словам, Мадьяр ранее был членом партии Орбана и имеет схожие взгляды на иммиграцию.
Как писали Новини.LIVE, на выборах в Венгрии победил Петер Мадьяр. Его политическая сила не поддерживает быстрое вступление Украины в ЕС. В то же время Мадьяр поддерживает разблокирование кредита на сумму 90 млрд евро.
А вице-президент США Вэнс сообщил, что Вашингтон предполагал поражение Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, Штаты решили его поддержать, поскольку он противостоял бюрократии в Евросоюзе.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский предложил Мадьяру встречу и заявил о важности сохранения добрососедских связей.
