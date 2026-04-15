Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах в Угорщині

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про результати виборів в Угорщині. Він наголосив, що не переймається поразкою Віктора Орбана. Трамп вважає, що Петер Мадяр буде хорошим премʼєром.

Про це Дональд Трамп сказав журналісту ABC News Джонатану Карлу, передає Новини.LIVE.

Трамп прокоментував вибори в Угорщині

"Вважаю, новий премʼєр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками — він хороша людина", — каже Трамп.

Він зазначив, що не може сказати, чи мало б це якийсь вплив, якби замість віцепрезидента Джей Ді Венса вирушив до Угорщини, щоб підтримати Орбана.

"Він значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор — хороша людина", — заявив американський лідер.

За його словами, Мадяр раніше був членом партії Орбана та має схожі погляди на імміграцію.

Як писали Новини.LIVE, на виборах в Угорщині переміг Петер Мадяр. Його політична сила не підтримує швидкий вступ України до ЄС. Водночас Мадяр підтримує розблокування кредиту на суму 90 млрд євро.

А віцепрезидент США Венс повідомив, що Вашингтон припускав поразку Орбана на виборах в Угорщині. За його словами, Штати вирішили його підтримати, оскільки він протистояв бюрократії в Євросоюзі.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський запропонував Мадяру зустріч та заявив про важливість збереження добросусідських звʼязків.