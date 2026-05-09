Новий премʼєр Угорщини Мадяр склав присягу та вступив на посаду

Петер Мадяр.

В Угорщині новий премʼєр-міністр Петер Мадяр офіційно вступив на посаду. Він вже склав присягу. Першим його привітав президент країни Тамаш Шуйок.

Про це повідомляє 444.hu, передає Новини.LIVE.

У своїй першій промові Мадяр заявив, що угорський народ з безпрецедентною силою виступив на боці змін.

"Шлях, який пройшов угорський народ за останні два роки, є безпрецедентним, і я дякую йому. Угорський народ дав нам повноваження покласти край дрейфу, відкрити новий розділ, а не лише змінити уряд і систему", — каже він.

The Guardian пише, що Мадяр заявив, що використає свою значну парламентську перевагу, аби зруйнувати систему, сформовану Віктором Орбаном. За його словами, вона базується на заповненні судів, медіа та державних інституцій лояльними кадрами й спрямована на перетворення Угорщини на своєрідний полігон неліберальної політики.

Новий премʼєр також обіцяє відновити відносини Угорщини з ЄС.

Мадяр заявив, що Угорщина більше не буде країною без наслідків.

"Те, що було незаконно викрадено, буде повернуто, те, що було приховано, буде оприлюднено, а винні будуть притягнуті до відповідальності за свої дії", — наголосив він.

Новий премʼєр також анонсував Закон про національну оборону та повернення активів.

Як писали Новини.LIVE, у квітні в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра. Згодом він закликав уряд Орбана скласти повноваження та піти у відставку. Мадяр також пообіцяв зробити країну сильним союзником НАТО.

З перемогою його вітав український президент Володимир Зеленський та лідери Європи.

Ми також розповідали про ставлення Мадяра до України. Зокрема, його політична сила не підтримує прискорений вступ України до ЄС.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що країна розраховує на перезавантаження звʼязків з Угорщиною. Він сподівається, що результати парламентських виборів дозволять вийти на конструктивний та добросусідський трек.

У Будапешті тисячі людей виходили на вулиці, аби відсвяткувати перемогу Мадяра. Крім того, вони скандували "Росіяни додому".

Згодом Мадяр підтримав розблокування кредиту ЄС для України на суму у розмірі 90 мільярдів євро. Він також пообіцяв зустрітися із Володимиром Зеленським.

Водночас він заявив про готовність Будапешта до прагматичного діалогу з Росією. У Москві ж зазначили, що не планують вітати його з перемогою, назвавши Угорщину "недружньою державою".

А лідер США Дональд Трамп зазначав, що не переймається поразкою Орбана на виборах в Угорщині. Він вважає, що Мадяр буде хорошим премʼєром.