Вступление Украины в ЕС: первый переговорный кластер откроют 16 июня

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия планирует открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз уже 16 июня. Речь идет о ключевом этапе переговоров, который охватывает базовые реформы. В Брюсселе также ожидают дальнейшего продвижения переговорного процесса уже этим летом.

Европейская комиссия 16 июня предложит открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Как известно, первый переговорный кластер является одним из важнейших в процессе вступления в Евросоюз. Он охватывает вопросы верховенства права, демократических реформ, государственного управления, экономической стабильности и борьбы с коррупцией. Именно этот кластер открывают первым и закрывают последним во время переговоров о членстве.

По данным Euractiv, открытие первого кластера станет фактическим началом полноценных переговоров о вступлении Украины в ЕС. В Евросоюзе также рассчитывают, что уже в июле могут стартовать переговоры по следующим кластерам для Украины и Молдовы.

Ранее продвижение Украины к членству в ЕС тормозила позиция правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Будапешт неоднократно блокировал или затягивал отдельные решения по евроинтеграции Украины.

После парламентских выборов в Венгрии ситуация изменилась. Новым премьер-министром стал Петер Мадьяр, который демонстрирует более сдержанный подход к вопросу вступления Украины в ЕС. На этом фоне в Брюсселе ожидают активизации переговорного процесса.

Новини.LIVE информировали, что недавно глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС без промедлений начать открытие переговорных кластеров для Украины. Она подчеркнула, что темпы евроинтеграции должны соответствовать скорости реформ, которые внедряет Украина. По словам Метсолы, дискуссии об альтернативных форматах сотрудничества не должны откладывать полноправное членство Украины в Евросоюзе.

Новини.LIVE также писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины промежуточный формат — "ассоциированное членство" в ЕС. Он предусматривает участие Киева в работе европейских институтов и саммитах без права голоса. Такая модель должна стать промежуточным этапом между статусом кандидата и полноправным членством.