Зеленский: хотим открыть первый кластер в ближайшие недели

Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый кластер переговоров по вступлению в ЕС. Речь идет о базовом кластере Fundamentals, который является ключевым этапом евроинтеграции. Киев ожидает прогресса в этом вопросе летом и поддержки со стороны партнеров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над открытием переговорных кластеров в рамках вступления в Европейский Союз и рассчитывает на быстрый прогресс уже в ближайшие недели.

В то же время он подчеркнул важность согласованной позиции всех стран ЕС, чтобы избежать блокировок процесса. По его словам, ключевой задачей сейчас является запуск первого, базового кластера Fundamentals, после чего работа должна продолжиться по другим направлениям.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина ожидает активной поддержки со стороны партнеров, в частности стран Северной Европы, которые уже демонстрируют последовательную позицию по евроинтеграции Киева.

"Относительно открытия кластеров. Нам очень нужна позиция каждой страны, чтобы блокировок не было. Рассчитываем, что в июне и другие месяцы лета у нас будет прогресс в этом направлении. Хотим открыть первый кластер — Fundamentals — в ближайшие недели и потом работать над другими кластерами.

Рассчитываю на понимание всех стран Северной Европы. Швеция полностью нас поддерживает в этом", — заявил украинский лидер.

Зеленский также выразил надежду, что во время предстоящих переговоров в июне и в течение лета удастся уменьшить скептические настроения отдельных стран ЕС и обеспечить практический прогресс в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

Новини.LIVE информировали, что Еврокомиссия планирует 16 июня начать процесс открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Речь идет о ключевом этапе евроинтеграции, который охватывает базовые реформы в сфере верховенства права, экономики и государственного управления.

Новини.LIVE также сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины новый формат сотрудничества с ЕС — статус "ассоциированного члена". Он предусматривает участие Украины в работе европейских институтов и саммитах, но без права голоса при принятии решений.