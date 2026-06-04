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Главная Новости дня Шанс на вступление Украины в ЕС: Кипр и Венгрия выразили поддержку

Шанс на вступление Украины в ЕС: Кипр и Венгрия выразили поддержку

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 10:55
Шанс на вступление Украины в ЕС: Кипр и Венгрия выразили поддержку
Совет по вопросам иностранных дел в Брюсселе. Фото: Getty Images

Украина выходит на финишную прямую для официального старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Кипр, который сейчас возглавляет Совет ЕС, начал техническую подготовку к открытию первого переговорного кластера. Этому историческому шагу предшествовало решение нового правительства Венгрии, которое сняло жесткое 17-месячное вето Будапешта в обмен на компромиссы по правам национальных меньшинств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ряд заявлений топ-чиновников и европейских ведомств.

Вскоре в ЕС начнутся первые переговоры по вступлению Украины

Кипр, который сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, официально объявил о начале подготовки к открытию кластера в переговорах о членстве Украины и Молдовы. Представители Кипра отметили, что этот шаг является стратегическим приоритетом для Брюсселя и сильным сигналом единства всего блока.

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Заявление Кипра о начале подготовки. Фото: скриншот

В ближайшие дни Совет ЕС финализирует обсуждение, при этом расширение Союза будет базироваться исключительно на подходе, основанном на реальных заслугах стран-кандидатов.

Толчком к этому решению стало полное снятие Венгрией своего вето, которое блокировало евроинтеграцию Украины в течение последних 17 месяцев. Предыдущее правительство Виктора Орбана долгое время мешало продвижению украинской заявки, однако новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился разблокировать процесс. По данным авторитетного издания Financial Times, этому решению предшествовали недели сложных кулуарных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также серьезное дипломатическое давление со стороны других столиц ЕС.

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Венгерская сторона согласилась дать "зеленый свет" в обмен на четкие договоренности по расширению прав венгерского национального меньшинства в Украине. Благодаря этому компромиссу официальный старт переговоров по первому переговорному кластеру ожидается уже 16 июня. С этого момента Украина начнет масштабное согласование своего законодательства с жесткими стандартами Евросоюза.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально поблагодарил Кипр за лидерство и четкую позицию в продвижении евроинтеграционного процесса. Он также выразил благодарность Еврокомиссии и всем странам-членам за непоколебимую солидарность. Отдельно глава внешнеполитического ведомства отметил конструктивное изменение позиции Венгрии. По словам Сибиги, Киев и Будапешт оставляют старые обиды в прошлом и переходят к качественно иному формату сотрудничества.

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Сообщение Андрея Сибиги о начале переговоров. Фото: скриншот

"Мы открываем новый раздел в отношениях между Украиной и Венгрией - раздел, построенный на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", — подчеркнул дипломат.

Новини.LIVE ранее сообщали, что 20 марта Украина получила полный перечень ориентиров по шести кластерам, необходимым для вступления в Евросоюз. Согласно обнародованному документу, успех евроинтеграционного процесса напрямую зависит от выполнения ряда ключевых требований. В частности, без глубокой судебной реформы, весомых достижений в сфере борьбы с коррупцией, построения сильной таможни, внедрения цифровой совместимости с европейскими стандартами и обеспечения независимости регуляторных органов движение в Евросоюз станет фактически нереальным.

Однако Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюзу необходимо пересмотреть действующие правила приема новых членов из-за масштабных геополитических вызовов и ситуации вокруг Украины. По ее мнению, действующая модель расширения, формировавшаяся десятилетиями, является устаревшей и Брюссель опасается, что она просто не справится с интеграцией такого большого государства.

Европейский союз Венгрия Кипр Украина евроинтеграция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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