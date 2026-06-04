Шанс на вступ України в ЄС: Кіпр та Угорщина висловили підтримку

Рада з питань закордонних справ у Брюсселі. Фото: Getty Images

Україна виходить на фінішну пряму для офіційного старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Кіпр, який зараз очолює Раду ЄС, розпочав технічну підготовку до відкриття першого переговорного кластера. Цьому історичному кроку передувало рішення нового уряду Угорщини, який зняв жорстке 17-місячне вето Будапешта в обмін на компроміси щодо прав національних меншин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на низку заяв топ-чиновників та європейських відомств.

Незабаром в ЄС почнуться перші переговори щодо вступу України

Кіпр, який наразі головує в Раді Європейського Союзу, офіційно оголосив про початок підготовки до відкриття кластера у переговорах про членство України та Молдови. Представники Кіпру наголосили, що цей крок є стратегічним пріоритетом для Брюсселя та сильним сигналом єдності всього блоку.

Заява Кіпру про початок підготовки. Фото: скриншот

Найближчими днями Рада ЄС фіналізує обговорення, при цьому розширення Союзу базуватиметься виключно на підході, заснованому на реальних заслугах країн-кандидатів.

Поштовхом до цього рішення стало повне зняття Угорщиною свого вето, яке блокувало євроінтеграцію України протягом останніх 17 місяців. Попередній уряд Віктора Орбана тривалий час заважав просуванню української заявки, проте новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр погодився розблокувати процес. За даними авторитетного видання Financial Times, цьому рішенню передували тижні складних кулуарних переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем, а також серйозний дипломатичний тиск з боку інших столиць ЄС.

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Угорська сторона погодилася дати "зелене світло" в обмін на чіткі домовленості щодо розширення прав угорської національної меншини в Україні. Завдяки цьому компромісу офіційний старт переговорів щодо першого переговорного кластера очікується вже 16 червня. З цього моменту Україна розпочне масштабне узгодження свого законодавства з жорсткими стандартами Євросоюзу.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно подякував Кіпру за лідерство та чітку позицію у просуванні євроінтеграційного процесу. Він також висловив вдячність Єврокомісії та усім країнам-членам за непохитну солідарність. Окремо очільник зовнішньополітичного відомства відзначив конструктивну зміну позиції Угорщини. За словами Сибіги, Київ та Будапешт залишають старі образи в минулому і переходять до якісно іншого формату співпраці.

Повідомлення Андрія Сибіги про початок переговорів. Фото: скриншот

"Ми відкриваємо новий розділ у відносинах між Україною та Угорщиною – розділ, побудований на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", — підкреслив дипломат.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що 20 березня Україна отримала повний перелік орієнтирів за шістьма кластерами, необхідними для вступу до Євросоюзу. Згідно з оприлюдненим документом, успіх євроінтеграційного процесу напряму залежить від виконання низки ключових вимог. Зокрема, без глибокої судової реформи, вагомих досягнень у сфері боротьби з корупцією, побудови сильної митниці, впровадження цифрової сумісності з європейськими стандартами та забезпечення незалежності регуляторних органів рух до Євросоюзу стане фактично нереальним.

Однак Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюзу необхідно переглянути чинні правила прийому нових членів через масштабні геополітичні виклики та ситуацію навколо України. На її думку, чинна модель розширення, що формувалася десятиліттями, є застарілою і Брюссель побоюється, що вона просто не впорається з інтеграцією такої великої держави.