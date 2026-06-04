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Зеленський: є прогрес щодо перемовин про членство України в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 20:13
Зеленський: є прогрес щодо перемовин про членство України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у перемовинах між Україною та Європейським Союзом щодо майбутнього членства. За його словами, Київ також розраховує на запуск фінансування з європейського пакета підтримки вже цього літа. Водночас Україна продовжує щоденну комунікацію з партнерами для прискорення євроінтеграційного процесу.

Активно працюємо з урядом, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям – українцям. І це буде.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави повідомив, що Україна очікує запуску коштів із погодженого європейського пакета підтримки обсягом 90 млрд євро вже в червні. Він наголосив, що уряд працює над тим, аби фінансування почало діяти якомога швидше та було спрямоване на зміцнення оборони, стійкості держави та підтримку громадян.

"Є прогрес і на напрямку наших перемовин із Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались. І зараз, вже у червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом".

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Зеленський додав, що українська команда перебуває у постійній комунікації з ЄС, а позитивні сигнали від партнерів важливі для підтримки суспільної мотивації та підтверджують рух України до євроінтеграції.

 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський фінансова допомога ЄС
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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