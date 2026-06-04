Договоренности Анкориджа: Путин выдвинул требования по окончанию войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что завершение войны против Украины возможно при условии согласия Киева на так называемые "договоренности Анкориджа". В Кремле утверждают, что готовы к компромиссам и мирному урегулированию. В то же время Россия продолжает настаивать на своих территориальных требованиях и фактически связывает прекращение боевых действий с их выполнением.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на заявления Путина во время встречи с журналистами в четверг, 4 июня.

Путин об окончании войны и уступках

По словам Путина, Москва якобы готова к мирному урегулированию войны и соглашается на компромиссы, которые, по его утверждению, обсуждались во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. В то же время он отметил, что для реализации такого сценария на соответствующие условия должна согласиться и украинская сторона.

"Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирным путем на основе базы, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Теперь важно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона и конфликт быстро придет к своему естественному окончанию", - заявил Путин.

Диктатор также сказал, что, по его мнению, возможное заключение мирного соглашения не противоречит установлению российского контроля над всем Донбассом. Кроме того, он повторил традиционные для Кремля утверждения о якобы успешном наступлении российских войск по всей линии фронта.

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Кроме того, Путин заявил, что украинская власть якобы не готова к прекращению войны из-за "внутриполитической ситуации".

Стоит отметить, что так называемая "формула Анкориджа", на которую регулярно ссылается российская власть, не является международно признанным документом или официальной мирной инициативой. Кремль использует это название для обозначения собственного набора предложений, которые, по его версии, обсуждались во время встречи Путина и Президента США Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года.

Согласно позиции Москвы, эти условия предусматривают полный контроль России над Донбассом и замораживание линии фронта на других участках. Именно на таких принципах Кремль предлагает рассматривать возможность завершения войны против Украины.