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Домовленості Анкориджа: Путін вкотре висунув вимоги щодо закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:30
Домовленості Анкориджа: Путін вкотре висунув вимоги щодо закінчення війни
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завершення війни проти України можливе за умови згоди Києва на так звані "домовленості Анкориджа". У Кремлі стверджують, що готові до компромісів і мирного врегулювання. Водночас Росія продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах та фактично пов'язує припинення бойових дій із їхнім виконанням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяви Путіна під час зустрічі з журналістами у четвер, 4 червня.

Путін про закінчення війни та поступки

За словами Путіна, Москва нібито готова до мирного врегулювання війни та погоджується на компроміси, які, за його твердженням, обговорювалися під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі. Водночас він наголосив, що для реалізації такого сценарію на відповідні умови має погодитися й українська сторона.

"Ми, безперечно, готові і хочемо домовитися з Україною мирним шляхом на основі бази, про яку ми говорили на зустрічі з президентом Трампом в Анкориджі. І тоді перед Росією були поставленні питання з тим, щоб ми могли б піти на певні компроміси. І от на ті компроміси, про які ми говорили в Анкориджі, Росія згодна. Тепер важливо, щоб з цими компромісами була згодна і українська сторона і конфлікт швидко прийде до свого природнього закінчення", — заявив Путін.

Диктатор також сказав, що, на його думку, можливе укладення мирної угоди не суперечить встановленню російського контролю над усім Донбасом. Крім того, він повторив традиційні для Кремля твердження про нібито успішний наступ російських військ по всій лінії фронту.

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Крім того, Путін заявив, що українська влада нібито не готова до припинення війни через "внутрішньополітичну ситуацію".

Варто зазначити, що так звана "формула Анкориджа", на яку регулярно посилається російська влада, не є міжнародно визнаним документом чи офіційною мирною ініціативою. Кремль використовує цю назву для позначення власного набору пропозицій, які, за його версією, обговорювалися під час зустрічі Путіна та Президента США Дональд Трамп на Алясці у серпні 2025 року.

Згідно з позицією Москви, ці умови передбачають повний контроль Росії над Донбасом та заморожування лінії фронту на інших ділянках. Саме на таких засадах Кремль пропонує розглядати можливість завершення війни проти України.

володимир путін переговори війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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