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Главная Новости дня Сибига: Украина передаст письмо Путину через дипломатические каналы

Сибига: Украина передаст письмо Путину через дипломатические каналы

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 23:19
Сибига: Украина передаст письмо Путину через дипломатические каналы
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина официально передаст открытое письмо от Президента Владимира Зеленского российскому диктатору Путину по дипломатическим каналам. В Кремле заявили, что уже видели письмо. Однако отметили, что ответ на письмо дадут позже.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в соцсети X в четверг, 4 июня.

Сибига о передаче письма Путину

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам. Он отметил, что украинская сторона ожидает содержательного ответа на предложения, изложенные в письменном обращении.

"Это открытое письмо является серьезным и содержательным предложением о прекращении войны. Оно адресовано непосредственно от Президента Украины к Президенту Российской Федерации. В нем изложены четкие, реалистичные шаги и приглашение на личную встречу.

Мы также официально направляем это письмо по дипломатическим каналам. Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время положить конец этой войне. Пришло время выбрать мир", — написал Сибига.

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В Москве заявили, что пока не готовы предоставить оперативный ответ на открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле подтвердили, что документ получили, однако российский диктатор Владимир Путин еще не успел с ним ознакомиться.

Как отметил спикер Путина Дмитрий Песков, ответ на письмо будет предоставлен позже, после его рассмотрения.

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Скриншот сообщения Сибиги/X

Зачем Зеленский написал письмо Путину

Идея открытого обращения Президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину возникла недавно и была связана с рядом международных событий.

В команде главы государства объяснили, что письмо имеет как внешнеполитический, так и внутрироссийский контекст влияния. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в команде президента.

По словам собеседника, решение о подготовке обращения появилось накануне публичной активности российского руководителя.

"Президент это придумал перед началом форума в Петербурге и накануне некоторых его встреч в Европе", — сказал собеседник.

В команде президента также не ожидают конструктивной реакции со стороны Кремля на предложения о переговорах, однако не считают это критичным для самой цели письма.

"Пусть говорит. Путин увидит там одно, россияне — другое, партнеры — третье. Важно, что содержание письма идет в Россию, прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние", — отметил источник в команде Зеленского.

Новини.LIVE информировали, что вечером 4 июня на сайте Офиса президента Украины появилось открытое письмо Путину от Зеленского. В нем украинский лидер предлагает российскому диктатору встретиться. Также Зеленский призывает к прекращению огня на время мирных переговоров.

Новини.LIVE также писали, что Путин заявил, что завершение войны против Украины возможно только при согласии Киева на так называемые "договоренности Анкориджа". В Кремле утверждают, что готовы к компромиссам и мирному урегулированию, однако продолжают выдвигать свои требования и связывают прекращение боевых действий с их выполнением.

Владимир Зеленский владимир путин Андрей Сибига
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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