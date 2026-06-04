Сибіга: Україна передасть лист Путіну через дипломатичні канали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно передасть відкритий лист від Президента Володимира Зеленського російському диктатору Путіну через дипломатичні канали. У Кремлі заявили, що вже бачили листа. Однак зазначили, що відповідь на листа дадуть пізніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Андрія Сибіги у соцмережі X у четвер, 4 червня.

Сибіга про передачу листа Путіну

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали. Він зазначив, що українська сторона очікує на змістовну відповідь на пропозиції, викладені у письмовому зверненні.

"Цей відкритий лист є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Він адресований безпосередньо від Президента України до Президента Російської Федерації. У ньому викладено чіткі, реалістичні кроки та запрошення на особисту зустріч.

Ми також офіційно надсилаємо цей лист дипломатичними каналами. Ми очікуємо на змістовну відповідь на цю пропозицію. Настав час покласти край цій війні. Настав час обрати мир", — написав Сибіга.

Читайте також:

У Москві заявили, що наразі не готові надати оперативну відповідь на відкритий лист Президента України Володимира Зеленського. У Кремлі підтвердили, що документ отримали, однак російський диктатор Володимир Путін ще не встиг з ним ознайомитися.

Як зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідь на лист буде надана пізніше, після його розгляду.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Навіщо Зеленський написав листа Путіну

Ідея відкритого звернення Президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна виникла нещодавно та була пов’язана з низкою міжнародних подій.

У команді глави держави пояснили, що лист має як зовнішньополітичний, так і внутрішньоросійський контекст впливу. Про це "РБК-Україна" повідомило джерело в команді президента.

За словами співрозмовника, рішення про підготовку звернення з’явилося напередодні публічної активності російського керівника.

"Президент це придумав перед початком форуму в Петербурзі та напередодні деяких його зустрічей в Європі", — сказав співрозмовник.

У команді президента також не очікують конструктивної реакції з боку Кремля на пропозиції щодо переговорів, однак не вважають це критичним для самої мети листа.

"Хай каже. Путін побачить там одне, росіяни — інше, партнери — третє. Важливо, що зміст листа йде в Росію, насамперед до тих груп там, які мають вплив", — зауважило джерело в команді Зеленського.

Новини.LIVE інформували, що ввечері 4 червня на сайті Офісу президента України з'явився відкритий лист Путіну від Зеленського. У ньому український лідер пропонує російському диктатору зустрітися. Також Зеленський закликає до припинення вогню на час мирних переговорів.

Новини.LIVE також писали, що Путін заявив, що завершення війни проти України можливе лише за згоди Києва на так звані "домовленості Анкориджа". У Кремлі стверджують, що готові до компромісів і мирного врегулювання, однак продовжують висувати свої вимоги та пов’язують припинення бойових дій із їх виконанням.