Путін не хоче миру: Зеленський закликав світ посилити тиск на РФ

Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський оперативно відреагував на публічну відмову Кремля від проведення мирних переговорів та завершення бойових дій. Український лідер назвав таку позицію диктатора відверто слабкою та констатував небажання російської сторони зупиняти війну. Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску та тотального скорочення фінансових ресурсів країни-агресорки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Реакція на відмову Путіна щодо миру

Російська сторона знову обрала продовження бойових дій і це почули абсолютно всі, зазначив Володимир Зеленський.

"Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені", — підкреслив голова держави.

Необхідність посилення фінансового тиску на РФ

Так як оточення російського лідера заробляє величезні гроші на продовженні агресії проти України, саме тому фінансових ресурсів у Росії має ставати значно менше, а міжнародного тиску більше, зазначив Володимир Зеленський.

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Президент висловив щиру вдячність усім державам, які продовжують допомагати українському народу та прагнуть досягнення реального миру.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський 4 червня написав відкритий лист до глави РФ про готовність розпочати переговори у будь-якій нейтральній країні задля завершення війни. Проте російський лідер повністю зневажив це звернення.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп також позитивно відреагував на відкритий лист Володимира Зеленського, який було адресовано главі Росії. У Білому Домі ця ідея отримала схвалення.