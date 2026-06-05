Путін відмовився від мирних переговорів та зустрічі із Зеленським

Кремлівський глава Володимир Путін. Фото: Sputnik

Очільник Кремля Володимир Путін офіційно відмовився від пропозиції щодо проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на нейтральній території. Російський диктатор цинічно прокоментував відкритий лист українського лідера, який той надіслав напередодні із закликом зупинити бойові дії. Водночас керівник РФ визнав серйозні проблеми через постійні прильоти по об'єктах у глибокому тилу та закликав окупаційні війська продовжувати штурми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Путіна під час пресконференції.

Відповідь Кремля на мирну ініціативу

Український президент 4 червня написав відкритий лист до глави РФ про готовність розпочати переговори у будь-якій нейтральній країні задля завершення війни.

Проте російський лідер повністю зневажив це звернення і публічно заявив, що зараз взагалі не бачить жодного сенсу у таких переговорах.

Наприкінці свого коментаря щодо листа диктатор окремо звернувся до загарбників на фронті фразою: "Працюйте далі, брати".

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Очільник Кремля також відкрито підтвердив, що успішні українські атаки по критичній інфраструктурі завдають Росії суттєвої шкоди та лякають бізнес. За його словами, іноземні інвестори через ці вибухи тепер детально оцінюють усі військові ризики перед вкладанням грошей.

"Коли інвестори приймають інвестиційні рішення, вони оцінюють всю сукупність ризиків. І для нас це означає лише одне, що ми маємо зміцнювати свою безпеку, зміцнювати систему протиракетної оборони, і ми це робитимемо", — заявив очільник Кремля.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європейському Союзі позитивно оцінили заклик українського лідера Володимира Зеленського до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Там наголосили, що Україна та Європа прагнуть сталого миру.

Також ми повідомляли, що Путін вкотре висунув вимоги щодо закінчення війни. Росія продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах та фактично пов'язує припинення бойових дій із їхнім виконанням.