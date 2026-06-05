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Головна Новини дня В ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним

В ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 17:33
В ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Європейському Союзі позитивно оцінили заклик українського лідера Володимира Зеленського до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Там наголосили, що Україна та Європа хочуть миру.

Про це повідомляє Le Monde, передає Новини.LIVE.

ЄС привітав заклик Зеленського до прямих перемовин із Путіним

"Ми вітаємо заклик президента Володимира  Зеленського до прямих переговорів, а також його заклик до припинення вогню", — наголосила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

Як писали Новини.LIVE, 5 червня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з відкритим листом, у якому закликав припинити війну та розпочати прямі перемовини. 

Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно передасть відкритий лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали. У Кремлі наголосили, що вже бачили його.

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На лист також відреагував американський лідер Дональд Трамп. Ініціатива Зеленського отримала схвалення у Вашингтоні. 

Володимир Зеленський Європейський союз володимир путін
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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