В ЕС положительно оценили призыв Зеленского к переговорам с Путиным
В Европейском Союзе положительно оценили призыв украинского лидера Владимира Зеленского к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Там отметили, что Украина и Европа хотят мира.
Об этом сообщает Le Monde, передает Новини.LIVE.
ЕС приветствовал призыв Зеленского к прямым переговорам с Путиным
"Мы приветствуем призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам, а также его призыв к прекращению огня", — подчеркнула пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.
Как писали Новини.LIVE, 5 июня Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором призвал прекратить войну и начать прямые переговоры.
Впоследствии глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина официально передаст открытое письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам. В Кремле отметили, что уже видели его.
На письмо также отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Инициатива Зеленского получила одобрение в Вашингтоне.