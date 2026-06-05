В ЕС положительно оценили призыв Зеленского к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Европейском Союзе положительно оценили призыв украинского лидера Владимира Зеленского к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Там отметили, что Украина и Европа хотят мира.

Об этом сообщает Le Monde, передает Новини.LIVE.

ЕС приветствовал призыв Зеленского к прямым переговорам с Путиным

"Мы приветствуем призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам, а также его призыв к прекращению огня", — подчеркнула пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.

Как писали Новини.LIVE, 5 июня Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором призвал прекратить войну и начать прямые переговоры.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина официально передаст открытое письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам. В Кремле отметили, что уже видели его.

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На письмо также отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Инициатива Зеленского получила одобрение в Вашингтоне.