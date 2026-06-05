Путин отказался от мирных переговоров и встречи с Зеленским

Кремлевский глава Владимир Путин. Фото: Sputnik

Глава Кремля Владимир Путин официально отказался от предложения о проведении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на нейтральной территории. Российский диктатор цинично прокомментировал открытое письмо украинского лидера, которое тот прислал накануне с призывом остановить боевые действия. В то же время руководитель РФ признал серьезные проблемы из-за постоянных прилетов по объектам в глубоком тылу и призвал оккупационные войска продолжать штурмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Путина во время пресс-конференции.

Ответ Кремля на мирную инициативу

Украинский президент 4 июня написал открытое письмо к главе РФ о готовности начать переговоры в любой нейтральной стране для завершения войны.

Однако российский лидер полностью пренебрег этим обращением и публично заявил, что сейчас вообще не видит никакого смысла в таких переговорах.

В конце своего комментария относительно письма диктатор отдельно обратился к захватчикам на фронте фразой: "Работайте дальше, братья".

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Глава Кремля также открыто подтвердил, что успешные украинские атаки по критической инфраструктуре наносят России существенный ущерб и пугают бизнес. По его словам, иностранные инвесторы из-за этих взрывов теперь детально оценивают все военные риски перед вложением денег.

"Когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. И для нас это означает лишь одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, и мы это будем делать", — заявил глава Кремля.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европейском Союзе положительно оценили призыв украинского лидера Владимира Зеленского к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Там отметили, что Украина и Европа стремятся к устойчивому миру.

Также мы сообщали, что Путин в очередной раз выдвинул требования об окончании войны. Россия продолжает настаивать на своих территориальных требованиях и фактически связывает прекращение боевых действий с их выполнением.