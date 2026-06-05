Путин не хочет мира: Зеленский призвал мир усилить давление на РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский оперативно отреагировал на публичный отказ Кремля от проведения мирных переговоров и завершения боевых действий. Украинский лидер назвал такую позицию диктатора откровенно слабой и констатировал нежелание российской стороны останавливать войну. Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления и тотального сокращения финансовых ресурсов страны-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Реакция на отказ Путина относительно мира

Российская сторона снова выбрала продолжение боевых действий и это услышали абсолютно все, отметил Владимир Зеленский.

"Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги — они все сегодня были очень улыбчивы", — подчеркнул глава государства.

Необходимость усиления финансового давления на РФ

Так как окружение российского лидера зарабатывает огромные деньги на продолжении агрессии против Украины, именно поэтому финансовых ресурсов у России должно становиться значительно меньше, а международного давления больше, отметил Владимир Зеленский.

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Президент выразил искреннюю благодарность всем государствам, которые продолжают помогать украинскому народу и стремятся к достижению реального мира.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский 4 июня написал открытое письмо к главе РФ о готовности начать переговоры в любой нейтральной стране для завершения войны. Однако российский лидер полностью пренебрег этим обращением.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп также положительно отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, которое было адресовано главе России. В Белом Доме эта идея получила одобрение.