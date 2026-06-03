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Головна Новини дня Масштабні атаки ЗСУ: під прицілом опинилися порти, заводи та аеродром РФ

Масштабні атаки ЗСУ: під прицілом опинилися порти, заводи та аеродром РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 11:47
Масштабні атаки ЗСУ: під прицілом опинилися порти, заводи та аеродром РФ
Дим від пожежі після атаки дронів. Фото: росЗМІ

Українські військові влаштували росіянам масштабний розгром у тилу: під ударом опинилися стратегічний нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, військовий завод у Тамбовській області, порт Кронштадт та аеродром у Криму. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішні нальоти та розповіли про серйозні втрати окупантів в техніці, паливі та живій силі.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Пожежі на Балтиці та удар по виробництву ракет

Українська армія суттєво підірвала воєнну машину та економіку Росії, провівши серію точних нальотів протягом 2 червня та в ніч на 3 червня. Однією з найбільших цілей став нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Це гігантський комплекс, який щороку перекачує 10 мільйонів тонн палива на експорт і забезпечує пальним армію загарбників. Після прильотів там спалахнула потужна пожежа. Водночас гаряче було і в порту сусіднього Кронштадта, де під удар потрапили російські кораблі та портова інфраструктура.

Пожежа в Санкт-Петербурзі НПЗ
Дим від пожежі на НПЗ. Фото: росЗМІ

Інша група безпілотників залетіла в Тамбовську область і поцілила в Мічурінський завод "Прогресс". Це підприємство є ключовим та дуже важливим для ракетного виробництва РФ. Тут виготовляють автопілоти, навігацію та гіроскопи для російських літаків, безпілотників і крилатих ракет. На заводі зафіксували займання, масштаби збитків наразі з'ясовують.

Розгром аеродромів та знищення баз російських військ

Не менш успішно Сили оборони відпрацювали по військових об'єктах у Криму та на лінії фронту. На кримському аеродромі "Саки" в Новофедорівці військові вивели з ладу важливу радіотехнічну систему ближньої навігації. А на Донеччині, у Галицинівці, підірвали склад із боєприпасами та безпілотниками, а в Селидовому розбили командно-спостережний пункт ворога. На Луганщині, в Білолуцьку, спалили великий склад із пальним.

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Підрахунок попередніх втрат ворога

У Генштабі також оприлюднили підтверджені дані про втрати за результатами попередніх операцій. На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї вибухи повністю зруйнували технологічну естакаду, установку для переробки нафти та два величезні резервуари. Крім того, повністю зупинилася робота нафтоперекачувальної станції "Зензеватка" у Волгоградській області.

Також стали відомі результати удару по полігону "Приморський Посад" в окупованій частині Запорізької області, який відбувся наприкінці травня. Там українські сили вщент рознесли бліндажі та укриття окупантів, на місці загинули близько 30 російських військових.

Новини.LIVE писали вранці у середу, 3 червня, про масштабну пожежу та вибухи на НПЗ у Санкт-Петербурзі. Також з'ясувалося, що неподалік від атакованого об'єкта російський диктатор Володимир Путін планує провести публічний захід, але наразі в Кремлі не коментували інцидент.

Також нещодавно розвідка з'ясувала, що українські ракетні технології викликають серйозне занепокоєння у Кремлі, який визнав їх стратегічною загрозою та планує серію ударів по виробничих потужностях України.  Разом із тим, військове керівництво у Києві вже готує комплекс заходів у відповідь на ймовірні атаки проти оборонно-промислового комплексу.

НПЗ дрони Росія атака ВПК
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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