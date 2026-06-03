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Главная Новости дня Масштабные атаки ВСУ: под прицелом оказались порты, заводы и аэродром РФ

Масштабные атаки ВСУ: под прицелом оказались порты, заводы и аэродром РФ

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 11:47
Масштабные атаки ВСУ: под прицелом оказались порты, заводы и аэродром РФ
Дым от пожара после атаки дронов. Фото: росСМИ

Украинские военные устроили россиянам масштабный разгром в тылу: под ударом оказались стратегический нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, военный завод в Тамбовской области, порт Кронштадт и аэродром в Крыму. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешные налеты и рассказали о серьезных потерях оккупантов в технике, топливе и живой силе.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, информирует Новини.LIVE.

Пожары на Балтике и удар по производству ракет

Украинская армия существенно подорвала военную машину и экономику России, проведя серию точных налетов в течение 2 июня и в ночь на 3 июня. Одной из крупнейших целей стал нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Это гигантский комплекс, который ежегодно перекачивает 10 миллионов тонн топлива на экспорт и обеспечивает горючим армию захватчиков. После прилетов там вспыхнул мощный пожар. В то же время горячо было и в порту соседнего Кронштадта, где под удар попали российские корабли и портовая инфраструктура.

Пожежа в Санкт-Петербурзі НПЗ
Дым от пожара на НПЗ. Фото: росСМИ

Другая группа беспилотников залетела в Тамбовскую область и попала в Мичуринский завод "Прогресс". Это предприятие является ключевым и очень важным для ракетного производства РФ. Здесь изготавливают автопилоты, навигацию и гироскопы для российских самолетов, беспилотников и крылатых ракет. На заводе зафиксировали возгорание, масштабы ущерба сейчас выясняют.

Разгром аэродромов и уничтожение баз российских войск

Не менее успешно Силы обороны отработали по военным объектам в Крыму и на линии фронта. На крымском аэродроме "Саки" в Новофедоровке военные вывели из строя важную радиотехническую систему ближней навигации. А в Донецкой области, в Галициновке, взорвали склад с боеприпасами и беспилотниками, а в Селидово разбили командно-наблюдательный пункт врага. На Луганщине, в Белолуцком, сожгли большой склад с горючим.

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Подсчет предварительных потерь врага

В Генштабе также обнародовали подтвержденные данные о потерях по результатам предыдущих операций. На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае взрывы полностью разрушили технологическую эстакаду, установку для переработки нефти и два огромных резервуара. Кроме того,полностью остановилась работа нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области.

Также стали известны результаты удара по полигону "Приморский Посад" в оккупированной части Запорожской области, который состоялся в конце мая. Там украинские силы вдребезги разнесли блиндажи и укрытия оккупантов, на месте погибли около 30 российских военных.

Новини.LIVE писали утром в среду, 3 июня, о масштабном пожаре и взрывах на НПЗ в Санкт-Петербурге. Также выяснилось, что неподалеку от атакованного объекта российский диктатор Владимир Путин планирует провести публичное мероприятие, но пока в Кремле не комментировали инцидент.

Также недавно разведка выяснила, что украинские ракетные технологии вызывают серьезное беспокойство в Кремле, который признал их стратегической угрозой и планирует серию ударов по производственным мощностям Украины. Вместе с тем, военное руководство в Киеве уже готовит комплекс мер в ответ на возможные атаки против оборонно-промышленного комплекса.

НПЗ дроны Россия атака ВПК
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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