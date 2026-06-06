В Крыму ввели лимиты на продукты из-за топливного кризиса

Уничтожен российский грузовик на трассе, ведущей в Крым. Фото: Крымский ветер

Оккупационные власти в Крыму ввели ограничения на продажу базовых продуктов, в частности, масла и макарон из-за серьезного кризиса. Теперь местные супермаркеты выдают покупателям не более трех единиц этих товаров в одни руки. Такие ограничения на продукты возникли из-за постоянных ударов украинских беспилотников по вражеской логистике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления местных пабликов.

Топливный дефицит и блокада дорог на полуострове

Сухопутный коридор в Крым фактически полностью перекрыли атаки украинских дальнобойных дронов. Из-за этого оккупанты сначала ограничили, а затем вообще запретили свободную продажу бензина для гражданских.

Нехватка топлива мгновенно ударила по логистике торговых сетей, хотя явного дефицита еды на полках пока не произошло.

Ограничения продажи продуктов в Крыму. Фото: скриншот из видео

Удары по нефтебазам в регионах Российской Федерации

Похожие проблемы с поставками топлива сейчас фиксируют также во многих областях самой России.

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Также Новини.LIVE писали, что в Крыму прекратили свободную продажу бензина на АЗС. Согласно объявленным правилам, топливо будут отпускать только по ранее приобретенным талонам и не более 20 литров в одни руки.