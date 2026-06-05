Терор Дніпропетровської області: наслідки нічних обстрілів

Рятувальник гасить вогонь в квартирі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині станом на ранок 5 червня ліквідовують наслідки нічних ударів російських військових по Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах. Російський терор забрав життя двох мирних мешканців, ще двоє чоловіків госпіталізовані із травмами, відомо про понівечені будинки та підприємства у багатьох громадах області.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Дніпропетровську область різними типами зброї 5 червня

Російські війська продовжують здійснювати масований терор проти мирного населення Дніпропетровської області. Станом на 7:30 ранку 5 червня зафіксовано понад 15 ворожих атак із використанням важкої артилерії та ударних безпілотників. Під удари загарбників потрапили населені пункти у чотирьох районах області, що призвело до людських жертв та масштабних руйнувань.

Найважчі наслідки нічного обстрілу зафіксовано у Павлоградському районі, де під вогнем опинилися сам районний центр та Троїцька громада. Ворожі снаряди пошкодили місцеве підприємство та кілька приватних будинків. На жаль, унаслідок атаки загинула жінка, а пізніше під завалами у Павлограді рятувальники виявили тіло 51-річного чоловіка. Ще двоє мешканців отримали поранення: 74-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, а 48-річний постраждалий проходитиме лікування амбулаторно.

Не припинялися обстріли й інших частин регіону. На Нікопольщині ворог цілив по самому Нікополю, а також по Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. У Синельниківському району під удар потрапили Шахтарська та Миколаївська громади. Там понівечені багатоквартирні житлові будинки, автозаправна станція та приватні автомобілі.

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Крім того, у Самарівському районі окупанти атакували Перещепинську громаду, де зафіксовано руйнування приватного будинку. На місцях прильотів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів та надають допомогу постраждалим.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що 25 травня під ударом російських окупантів опинився Павлоград, що на Дніпропетровщині. Через ворожий напад руйнувань зазнав цивільний сектор міста. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали щонайменше п'ятеро місцевих мешканців.

У Дніпрі у середу, 3 червня, оголосили офіційну жалобу за загиблими внаслідок жорстокого російського ракетного удару по житловому кварталу. Ця терористична атака забрала життя 16 осіб. Серед жертв ворожого обстрілу є двоє маленьких хлопчиків.