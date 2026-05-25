Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

У понеділок, 25 травня, російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та прилеглу територію, постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Наслідки атаки РФ по Павлограду

Після обстрілу на місці спалахнула пожежа, яка перекинулася на житлову багатоповерхівку. Також згоріла автівка, припаркована біля під'їзду, а вибухова хвиля повибивала вікна у будинку.

Ліквідація пожежі на місці влучання. Фото: ДСНС

Серед постраждалих — 18-річний юнак, чоловіки віком 43 та 45 років, а також 6-річний хлопчик. Дитину після огляду медиків направили на амбулаторне лікування.

Наслідки удару по багатоповерхівці у Павлограді. Фото: ДСНС

"Вже п'ятеро постраждалих у Павлограді. Серед них – 6-річний хлопчик. Дитина на амбулаторному лікуванні. Ушпиталені троє дорослих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", — повідомив Ганжа.

Читайте також:

Рятувальники надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

Усіх поранених госпіталізували до місцевих лікарень. На місці атаки працюють рятувальники та екстрені служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 262 ударні безпілотники різних типів. Запуски дронів окупанти проводили одразу з шести напрямків.

Також увечері 24 травня росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще кілька людей дістали поранення.